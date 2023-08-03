https://ria.ru/20230803/artemovsk-1887891033.html
ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР
ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР
Украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T03:03
2023-08-03T03:03
2023-08-03T08:41
специальная военная операция на украине
клещеевка
артемовск
донецкая народная республика
ян гагин
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."На Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку — они до сих пор продолжаются. Дело в том, что эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск", — сказал Гагин.Он уточнил, что Клещеевка сейчас находится под контролем российских вооруженных сил. "Часть высот в районе Клещеевки заняты противником и противник оттуда ведет огонь по подступам к Артемовску, и в принципе контролирует часть территории. Это является некой проблемой, но, думаю, что наши ВКС эту проблему решат", — подчеркнул Гагин. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, населенный пункт Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил.Это село находится на южном фланге российской обороны в районе Артемовска. Его освободили в конце января.
https://ria.ru/20230803/zaporozhe-1887890229.html
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клещеевка, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР
Советник врио главы ДНР Пушилина Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску