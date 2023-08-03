https://ria.ru/20230803/artemovsk-1887891033.html

ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР

ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР

Украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:03

2023-08-03T03:03

2023-08-03T08:41

специальная военная операция на украине

клещеевка

артемовск

донецкая народная республика

ян гагин

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2475b2a28a708f7981cd3b31eff192c2.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."На Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку — они до сих пор продолжаются. Дело в том, что эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск", — сказал Гагин.Он уточнил, что Клещеевка сейчас находится под контролем российских вооруженных сил. "Часть высот в районе Клещеевки заняты противником и противник оттуда ведет огонь по подступам к Артемовску, и в принципе контролирует часть территории. Это является некой проблемой, но, думаю, что наши ВКС эту проблему решат", — подчеркнул Гагин. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, населенный пункт Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил.Это село находится на южном фланге российской обороны в районе Артемовска. Его освободили в конце января.

https://ria.ru/20230803/zaporozhe-1887890229.html

клещеевка

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

клещеевка, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность