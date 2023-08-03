https://ria.ru/20230803/armeniya-1887923970.html

Пашинян опасается территориальных претензий от Баку после заключения мира

Пашинян опасается территориальных претензий от Баку после заключения мира - РИА Новости, 03.08.2023

Пашинян опасается территориальных претензий от Баку после заключения мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что Баку может попытаться предъявить территориальные требования Еревану после подписания мирного договора. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:12

2023-08-03T11:12

2023-08-03T11:14

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что Баку может попытаться предъявить территориальные требования Еревану после подписания мирного договора. По утверждению Пашиняна, ранее в интервью телеканалу Euronews президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на отсутствие территориальных претензий к Армении, однако заявил, что граница между двумя странами не определена. По словам армянского премьера, границы определены Алма-Атинской декларацией 1991 года о создании СНГ, что было подтверждено на четырехсторонней встрече 6 октября 2022 года в Праге с участием лидеров Армении и Азербайджана, а также президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Пашинян отметил, что на этой встрече Алма-Атинская декларация была принята в качестве основы при делимитации и демаркации границы. "Создается впечатление, что план Азербайджана состоит в следующем: подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном с положениями, оставляющими место для оспаривания границы, зафиксированной Алма-Атинской декларацией, а затем в процессе делимитации и демаркации предъявить территориальные требования Армении", - сказал армянский премьер на заседании правительства. По его словам, процесс демаркации и делимитации границы должен зафиксировать "на земле" административные границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР в качестве государственной границы. Вместе с тем он подтвердил приверженность Армении достижению мира путем взаимного признания территории Азербайджана площадью 86,6 тысячи квадратных километров и Армении площадью 29,8 тысячи квадратных километров. Он выразил надежду, что Баку подтвердит эту договоренность. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html

https://ria.ru/20230725/garantii-1886267950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе