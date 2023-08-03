Пашинян опасается территориальных претензий от Баку после заключения мира
Пашинян: Баку после заключения мира может предъявить Еревану территориальные требования
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что Баку может попытаться предъявить территориальные требования Еревану после подписания мирного договора.
По утверждению Пашиняна, ранее в интервью телеканалу Euronews президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на отсутствие территориальных претензий к Армении, однако заявил, что граница между двумя странами не определена. По словам армянского премьера, границы определены Алма-Атинской декларацией 1991 года о создании СНГ, что было подтверждено на четырехсторонней встрече 6 октября 2022 года в Праге с участием лидеров Армении и Азербайджана, а также президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Пашинян отметил, что на этой встрече Алма-Атинская декларация была принята в качестве основы при делимитации и демаркации границы.
"Создается впечатление, что план Азербайджана состоит в следующем: подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном с положениями, оставляющими место для оспаривания границы, зафиксированной Алма-Атинской декларацией, а затем в процессе делимитации и демаркации предъявить территориальные требования Армении", - сказал армянский премьер на заседании правительства. По его словам, процесс демаркации и делимитации границы должен зафиксировать "на земле" административные границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР в качестве государственной границы.
Вместе с тем он подтвердил приверженность Армении достижению мира путем взаимного признания территории Азербайджана площадью 86,6 тысячи квадратных километров и Армении площадью 29,8 тысячи квадратных километров. Он выразил надежду, что Баку подтвердит эту договоренность.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.