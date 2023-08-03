https://ria.ru/20230803/arbuzy-1888021763.html
Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы
Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы - РИА Новости, 03.08.2023
Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы
Продажа бахчевых культур должна осуществляться при наличии официальных документов на продукцию, помимо этого товар не должен реализовываться с земли и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:05
2023-08-03T17:05
2023-08-03T17:05
общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продажа бахчевых культур должна осуществляться при наличии официальных документов на продукцию, помимо этого товар не должен реализовываться с земли и находиться рядом с автодорогами, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. "На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть пакет документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы", - сообщили в ведомстве. Также Роспотребнадзор не рекомендовал покупать бахчевые культуры возле автодорог, так как данная продукция может реализовываться без предварительной экспертизы и содержать в себе тяжелые металлы, которые впитались из-за воздействия выхлопных газов автомобилей. "Продавец обязан работать в чистой санитарной одежде, иметь нагрудный фирменный знак организации, ее наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230708/arbuz-1882920767.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы
Роспотребнадзор: арбузы не стоит покупать с земли и при отсутствии у продавца документов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продажа бахчевых культур должна осуществляться при наличии официальных документов на продукцию, помимо этого товар не должен реализовываться с земли и находиться рядом с автодорогами, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
"На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть пакет документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы", - сообщили в ведомстве.
Также Роспотребнадзор не рекомендовал покупать бахчевые культуры возле автодорог, так как данная продукция может реализовываться без предварительной экспертизы и содержать в себе тяжелые металлы, которые впитались из-за воздействия выхлопных газов автомобилей.
"Продавец обязан работать в чистой санитарной одежде, иметь нагрудный фирменный знак организации, ее наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца", - добавили в ведомстве.
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