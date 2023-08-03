https://ria.ru/20230803/arbuzy-1888021763.html

Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы

Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы - РИА Новости, 03.08.2023

Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы

Продажа бахчевых культур должна осуществляться при наличии официальных документов на продукцию, помимо этого товар не должен реализовываться с земли и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:05

2023-08-03T17:05

2023-08-03T17:05

общество

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продажа бахчевых культур должна осуществляться при наличии официальных документов на продукцию, помимо этого товар не должен реализовываться с земли и находиться рядом с автодорогами, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. "На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть пакет документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы", - сообщили в ведомстве. Также Роспотребнадзор не рекомендовал покупать бахчевые культуры возле автодорог, так как данная продукция может реализовываться без предварительной экспертизы и содержать в себе тяжелые металлы, которые впитались из-за воздействия выхлопных газов автомобилей. "Продавец обязан работать в чистой санитарной одежде, иметь нагрудный фирменный знак организации, ее наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230708/arbuz-1882920767.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)