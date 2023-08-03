Рейтинг@Mail.ru
Посол Алжира в России завершает свою миссию - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 03.08.2023 (обновлено: 15:01 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/alzhir-1887983704.html
Посол Алжира в России завершает свою миссию
Посол Алжира в России завершает свою миссию - РИА Новости, 03.08.2023
Посол Алжира в России завершает свою миссию
Посол Алжира в Москве Смаил Бенамара завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД России Михаил Богданов, говорится в сообщении на сайте МИД... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:59
2023-08-03T15:01
михаил богданов
алжир (республика)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол Алжира в Москве Смаил Бенамара завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД России Михаил Богданов, говорится в сообщении на сайте МИД России."3 августа специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Алжира в Москве Смаила Бенамару по случаю завершения его миссии в Российской Федерации", - заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что в ходе состоявшейся беседы был подтвержден настрой Москвы и Алжира на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-алжирских отношений. "Особое внимание было уделено задачам поддержания активного конструктивного политического диалога по международной и региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230801/alzhir-1887651357.html
алжир (республика)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил богданов, алжир (республика), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Михаил Богданов, Алжир (республика), Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Алжира в России завершает свою миссию

В МИД России сообщили, что посол Алжира в Москве Бенамара завершает свою миссию

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол Алжира в Москве Смаил Бенамара завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД России Михаил Богданов, говорится в сообщении на сайте МИД России.
«
"3 августа специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Алжира в Москве Смаила Бенамару по случаю завершения его миссии в Российской Федерации", - заявили в МИД России.
В ведомстве отметили, что в ходе состоявшейся беседы был подтвержден настрой Москвы и Алжира на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-алжирских отношений.
"Особое внимание было уделено задачам поддержания активного конструктивного политического диалога по международной и региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности
1 августа, 17:24
 
Михаил БогдановАлжир (республика)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала