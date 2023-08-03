https://ria.ru/20230803/alzhir-1887983704.html
Посол Алжира в России завершает свою миссию
Посол Алжира в России завершает свою миссию - РИА Новости, 03.08.2023
Посол Алжира в России завершает свою миссию
Посол Алжира в Москве Смаил Бенамара завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД России Михаил Богданов, говорится в сообщении на сайте МИД... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:59
2023-08-03T14:59
2023-08-03T15:01
михаил богданов
алжир (республика)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол Алжира в Москве Смаил Бенамара завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД России Михаил Богданов, говорится в сообщении на сайте МИД России."3 августа специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Алжира в Москве Смаила Бенамару по случаю завершения его миссии в Российской Федерации", - заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что в ходе состоявшейся беседы был подтвержден настрой Москвы и Алжира на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-алжирских отношений. "Особое внимание было уделено задачам поддержания активного конструктивного политического диалога по международной и региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230801/alzhir-1887651357.html
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михаил богданов, алжир (республика), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Михаил Богданов, Алжир (республика), Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Алжира в России завершает свою миссию
В МИД России сообщили, что посол Алжира в Москве Бенамара завершает свою миссию