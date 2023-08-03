https://ria.ru/20230803/aktivy-1888040447.html
Минэкономики Швейцарии назвало объем замороженных российских активов
Минэкономики Швейцарии назвало объем замороженных российских активов - РИА Новости, 03.08.2023
Минэкономики Швейцарии назвало объем замороженных российских активов
Объем российских частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций с 24 февраля 2022 года, не изменился с ноября 2022 года и составляет 8,6 миллиарда... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:28
2023-08-03T18:28
2023-08-03T19:06
экономика
швейцария
россия
мария захарова
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евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
украина
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ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Объем российских частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций с 24 февраля 2022 года, не изменился с ноября 2022 года и составляет 8,6 миллиарда долларов, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш."Изменений в общем объеме не произошло (по состоянию на 25 ноября 2022 года – ред.). Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются - это связано с тем, что наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться. Иногда банки блокируют средства в качестве меры предосторожности", - сказал он.Майенфиш добавил, что Берн "внимательно следит" за дискуссиями в ЕС о возможности использования активов Центрального банка России "в инвестиционных целях и направления их доходов на восстановление Украины".Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,6 миллиарда долларов. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Ранее правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранятся около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8,4 миллиарда долларов).В июне пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центробанка. Берн считает, что конфискация частных российских активов, которые не были приобретены незаконным путем, противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта 2022 года были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, были заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html
https://ria.ru/20230621/konfiskatsiya-1879573295.html
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экономика, швейцария, россия, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), украина
Экономика, Швейцария, Россия, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Украина
Минэкономики Швейцарии назвало объем замороженных российских активов
Минэкономики Швейцарии: объем замороженных российских активов равен 8,6 миллиарда долларов
ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Объем российских частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций с 24 февраля 2022 года, не изменился с ноября 2022 года и составляет 8,6 миллиарда долларов, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
"Изменений в общем объеме не произошло (по состоянию на 25 ноября 2022 года – ред.). Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются - это связано с тем, что наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться. Иногда банки блокируют средства в качестве меры предосторожности", - сказал он.
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Майенфиш добавил, что Берн "внимательно следит" за дискуссиями в ЕС о возможности использования активов Центрального банка России "в инвестиционных целях и направления их доходов на восстановление Украины".
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,6 миллиарда долларов. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Ранее правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранятся около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8,4 миллиарда долларов).
В июне пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центробанка. Берн
считает, что конфискация частных российских активов, которые не были приобретены незаконным путем, противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку.
ЕС не видит оснований для полной конфискации российских активов, пишут СМИ
Лидеры ЕС
в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии
подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины
. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва
"будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
называла заморозку российских активов в Европе
воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ
России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
В Нидерландах заявили, что банки не могут заморозить активы россиян
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".
Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД)
в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта 2022 года были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear
и Clearstream, были заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы