https://ria.ru/20230803/aktivy-1888040447.html

Минэкономики Швейцарии назвало объем замороженных российских активов

Минэкономики Швейцарии назвало объем замороженных российских активов - РИА Новости, 03.08.2023

Минэкономики Швейцарии назвало объем замороженных российских активов

Объем российских частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций с 24 февраля 2022 года, не изменился с ноября 2022 года и составляет 8,6 миллиарда... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:28

2023-08-03T18:28

2023-08-03T19:06

экономика

швейцария

россия

мария захарова

еврокомиссия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

украина

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ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Объем российских частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций с 24 февраля 2022 года, не изменился с ноября 2022 года и составляет 8,6 миллиарда долларов, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш."Изменений в общем объеме не произошло (по состоянию на 25 ноября 2022 года – ред.). Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются - это связано с тем, что наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться. Иногда банки блокируют средства в качестве меры предосторожности", - сказал он.Майенфиш добавил, что Берн "внимательно следит" за дискуссиями в ЕС о возможности использования активов Центрального банка России "в инвестиционных целях и направления их доходов на восстановление Украины".Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,6 миллиарда долларов. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Ранее правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранятся около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8,4 миллиарда долларов).В июне пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центробанка. Берн считает, что конфискация частных российских активов, которые не были приобретены незаконным путем, противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта 2022 года были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, были заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html

https://ria.ru/20230621/konfiskatsiya-1879573295.html

https://ria.ru/20230612/aktivy-1877691508.html

https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html

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экономика, швейцария, россия, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), украина