https://ria.ru/20230803/aktivy-1888019414.html
Власти Бельгии отказали компании "Цифра брокер" в разблокировке активов
Власти Бельгии отказали компании "Цифра брокер" в разблокировке активов - РИА Новости, 03.08.2023
Власти Бельгии отказали компании "Цифра брокер" в разблокировке активов
Европейский депозитарий Euroclear уведомил российскую компанию "Цифра брокер" об отказе той в разблокировке активов, замороженных на счетах Национального... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:59
2023-08-03T16:59
2023-08-03T16:59
экономика
бельгия
швейцария
цифра брокер
euroclear
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear уведомил российскую компанию "Цифра брокер" об отказе той в разблокировке активов, замороженных на счетах Национального расчётного депозитария (НРД), сообщил представитель брокера РИА Новости. "В декабре 2022 года ООО "Цифра брокер" подало заявление в министерство финансов Королевства Бельгия на получение лицензии на разблокировку активов, замороженных на счетах НРД в Euroclear. Действительно, недавно мы получили уведомление об отказе в удовлетворении заявления. Тем не менее, компания не согласилась с формальными основаниями для отказа", - сказал представитель брокера. "Юристы компании в сотрудничестве с опытными консультантами, уже имеющими положительный опыт удовлетворения первичных заявлений на разблокировку активов по отдельным кейсам (судебным делам - ред.) ряда физических лиц, готовят административную жалобу на решение Казначейства Бельгии об отказе в удовлетворении заявления в Государственный совет Бельгии", - добавил он. Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. НРД в конце прошлого года получил разрешения на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, но их срок истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии.
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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экономика, бельгия, швейцария, цифра брокер, euroclear
Экономика, Бельгия, Швейцария, Цифра брокер, Euroclear
Власти Бельгии отказали компании "Цифра брокер" в разблокировке активов
Власти Бельгии отказали компании "Цифра брокер" в разблокировке замороженных активов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear уведомил российскую компанию "Цифра брокер" об отказе той в разблокировке активов, замороженных на счетах Национального расчётного депозитария (НРД), сообщил представитель брокера РИА Новости.
"В декабре 2022 года ООО "Цифра брокер" подало заявление в министерство финансов Королевства Бельгия на получение лицензии на разблокировку активов, замороженных на счетах НРД в Euroclear
. Действительно, недавно мы получили уведомление об отказе в удовлетворении заявления. Тем не менее, компания не согласилась с формальными основаниями для отказа", - сказал представитель брокера.
"Юристы компании в сотрудничестве с опытными консультантами, уже имеющими положительный опыт удовлетворения первичных заявлений на разблокировку активов по отдельным кейсам (судебным делам - ред.) ряда физических лиц, готовят административную жалобу на решение Казначейства Бельгии об отказе в удовлетворении заявления в Государственный совет Бельгии", - добавил он.
Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария
.
В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
НРД в конце прошлого года получил разрешения на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, но их срок истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии.
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