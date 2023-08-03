Эксперт увидел в антироссийских действиях Молдавии агонию
Эксперт Шорников: спешка Молдавии с разрывом связей с Россией напоминает агонию режима
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Флаги Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Спешка властей Молдавии с разрывом связей с Россией и другими странами СНГ напоминает агонию режима, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
В последнее время практически ежедневно власти Молдавии денонсируют двусторонние соглашения с Россией, а также соглашения, заключенные в рамках СНГ.
"Существует ошибочное, но почему-то стойкое мнение, что, поскольку у России нет прямого выхода на Приднестровье или Молдову, то и поделать она в нашем регионе ничего не может, а вот был бы хотя бы метр общей границы, вот тогда никто бы не смог блокировать Приднестровье и в Кишиневе вели бы себя иначе", - сказал Шорников.
По его словам, влияние Вашингтона оставалось решающим для Молдавии на протяжении по крайней мере двух десятилетий, при этом никакой спешки с разрывом связей с Россией никогда не было. "Поэтому нынешняя спешка американских марионеток в Молдове с разрывом последних связей с Россией больше похоже на агонию утопающего, цепляющегося за соломинку. После неудач украинского "контрнаступа" и срыва зерновой сделки баланс сил в нашем регионе резко качнулся в сторону России", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, разрывая связи с Россией, в Кишиневе думают, что сжигают мосты и становятся ближе к Европе, но на самом деле упускают последние шансы нормализовать отношения с Москвой и сберечь собственное достоинство. "Молдове предстоит пережить смену элит, а нынешнему руководству даже "униря" (объединение с Румынией) вряд ли поможет. Уверен, в Бухаресте трезво оценивают риски территориального передела в регионе", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.