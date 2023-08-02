https://ria.ru/20230802/zhara-1887806486.html
Москвичей предупредили о жаре до 34 градусов
Москвичей предупредили о жаре до 34 градусов - РИА Новости, 02.08.2023
Москвичей предупредили о жаре до 34 градусов
Спасатели предупредили о жаре до 34 градусов в Москве 3-4 августа, призвали не купаться пьяными, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:49
2023-08-02T15:49
2023-08-02T15:50
россия
москва
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до 34 градусов в Москве 3-4 августа, призвали не купаться пьяными, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03 по 04 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +29°C…+31°C 05 по 07 августа повсеместно ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +32°C…+34°C", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, рекомендуется купаться только на оборудованных пляжах; не заплывайте за знаки ограждения зон купания; не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам; не оставлять детей без присмотра. Подчеркивается, что категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20230802/moskva-1887715853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Россия, Москва, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о жаре до 34 градусов
Спасатели предупредили о жаре в Москве 3-4 августа до 34 градусов