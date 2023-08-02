Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887864054.html
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года, заявил Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:36
2023-08-02T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
закарпатская область
владимир зеленский
верховная рада украины
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года, заявил Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий. "В этом году мы должны открыть переговоры относительно будущего членства Украины в ЕС. Украина будет к этому готова. Есть работа и для кабмина, и для Верховной рады. Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
украина
киев
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, закарпатская область, владимир зеленский, верховная рада украины, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Евросоюз
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года

Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года, заявил Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий.
"В этом году мы должны открыть переговоры относительно будущего членства Украины в ЕС. Украина будет к этому готова. Есть работа и для кабмина, и для Верховной рады. Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Европа отдает Украине последнее
24 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала