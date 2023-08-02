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Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года, заявил Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:36
2023-08-02T19:36
2023-08-02T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
закарпатская область
владимир зеленский
верховная рада украины
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года, заявил Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий. "В этом году мы должны открыть переговоры относительно будущего членства Украины в ЕС. Украина будет к этому готова. Есть работа и для кабмина, и для Верховной рады. Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года