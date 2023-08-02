Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ
CNBC: Зеленский испытывает терпение союзников своей военной стратегией и требованиями
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Избранная Киевом военная стратегия и постоянные требования поставок оружия испытывают терпение стран НАТО, пишет CNBC.
"Вашингтон разозлило поведение [президента Украины Владимира] Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения", — говорится в публикации.
"Вашингтон разозлило поведение [президента Украины Владимира] Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Украине необходимо балансировать между требованиями, которое она предъявляет союзникам, и пониманием собственных перспектив, приоритетов и политических соображений партнеров.
Кроме того, Зеленский раздражает Запад своей военной стратегией, добавляет автор.
Кроме того, Зеленский раздражает Запад своей военной стратегией, добавляет автор.
"Недоумение у стратегов альянса вызвало и решение бороться за Артемовск, что привело к потере людей и оружия, необходимых для текущего наступления", — резюмировалось в материале.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал российский лидер Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал российский лидер Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.