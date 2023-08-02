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Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 02.08.2023 (обновлено: 17:25 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html
Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ
Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ
Избранная Киевом военная стратегия и постоянные требования поставок оружия испытывают терпение стран НАТО, пишет CNBC. "Вашингтон разозлило поведение... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:20
2023-08-02T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Избранная Киевом военная стратегия и постоянные требования поставок оружия испытывают терпение стран НАТО, пишет CNBC. "Вашингтон разозлило поведение [президента Украины Владимира] Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Украине необходимо балансировать между требованиями, которое она предъявляет союзникам, и пониманием собственных перспектив, приоритетов и политических соображений партнеров. Кроме того, Зеленский раздражает Запад своей военной стратегией, добавляет автор. "Недоумение у стратегов альянса вызвало и решение бороться за Артемовск, что привело к потере людей и оружия, необходимых для текущего наступления", — резюмировалось в материале. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал российский лидер Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887747549.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ

CNBC: Зеленский испытывает терпение союзников своей военной стратегией и требованиями

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Избранная Киевом военная стратегия и постоянные требования поставок оружия испытывают терпение стран НАТО, пишет CNBC.

"Вашингтон разозлило поведение [президента Украины Владимира] Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Украине необходимо балансировать между требованиями, которое она предъявляет союзникам, и пониманием собственных перспектив, приоритетов и политических соображений партнеров.

Кроме того, Зеленский раздражает Запад своей военной стратегией, добавляет автор.
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"Недоумение у стратегов альянса вызвало и решение бороться за Артемовск, что привело к потере людей и оружия, необходимых для текущего наступления", — резюмировалось в материале.

Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал российский лидер Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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