https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html

Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ

Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023

Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ

Избранная Киевом военная стратегия и постоянные требования поставок оружия испытывают терпение стран НАТО, пишет CNBC. "Вашингтон разозлило поведение... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:20

2023-08-02T14:20

2023-08-02T17:25

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Избранная Киевом военная стратегия и постоянные требования поставок оружия испытывают терпение стран НАТО, пишет CNBC. "Вашингтон разозлило поведение [президента Украины Владимира] Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Украине необходимо балансировать между требованиями, которое она предъявляет союзникам, и пониманием собственных перспектив, приоритетов и политических соображений партнеров. Кроме того, Зеленский раздражает Запад своей военной стратегией, добавляет автор. "Недоумение у стратегов альянса вызвало и решение бороться за Артемовск, что привело к потере людей и оружия, необходимых для текущего наступления", — резюмировалось в материале. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал российский лидер Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887747549.html

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887757959.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, сша