https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887763235.html

Медведев посоветовал Зеленскому задуматься, что он сделал с Украиной

Медведев посоветовал Зеленскому задуматься, что он сделал с Украиной - РИА Новости, 02.08.2023

Медведев посоветовал Зеленскому задуматься, что он сделал с Украиной

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале посоветовал Владимиру Зеленскому съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков, Измаил, увидеть... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:44

2023-08-02T12:44

2023-08-02T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале посоветовал Владимиру Зеленскому съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков, Измаил, увидеть результаты работы российских Вооруженных сил и задуматься, "что он сделал со своей страной". "Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной!" - написал Медведев. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаиле Одесской области в результате взрывов загорелась нефтебаза. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887498657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр