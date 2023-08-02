https://ria.ru/20230802/zayavlenie-1887755782.html

Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн

Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн - РИА Новости, 02.08.2023

Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн

В Московской области семьи с детьми с ограниченными возможностями могут подать заявление на новую выплату в размере 18 тысяч рублей онлайн со 2 августа,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:09

2023-08-02T12:09

2023-08-02T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

госуслуги

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Московской области семьи с детьми с ограниченными возможностями могут подать заявление на новую выплату в размере 18 тысяч рублей онлайн со 2 августа, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Для подмосковных семей с детьми-инвалидами стала доступна электронная подача заявления на новую ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей, которую анонсировал в своем обращении губернатор региона Андрей Воробьев", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной. В пресс-службе уточнили, что получать выплату могут семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых III степень ограничения по самообслуживанию и доход на каждого члена семьи составляет менее 34,5 тысячи рублей. Степень здоровья прописывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка в пункте 21. Со 2 августа родители могут подать заявление онлайн на подмосковном портале "Госуслуги" по ссылке.Социальная программа бессрочна, но выплату назначают семье на год, затем необходимо подать электронное заявление.

https://ria.ru/20230801/podmoskove-1887599300.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, госуслуги