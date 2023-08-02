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Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн - РИА Новости, 02.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:09 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/zayavlenie-1887755782.html
Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн
Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн - РИА Новости, 02.08.2023
Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн
В Московской области семьи с детьми с ограниченными возможностями могут подать заявление на новую выплату в размере 18 тысяч рублей онлайн со 2 августа,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:09
2023-08-02T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
госуслуги
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Московской области семьи с детьми с ограниченными возможностями могут подать заявление на новую выплату в размере 18 тысяч рублей онлайн со 2 августа, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Для подмосковных семей с детьми-инвалидами стала доступна электронная подача заявления на новую ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей, которую анонсировал в своем обращении губернатор региона Андрей Воробьев", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной. В пресс-службе уточнили, что получать выплату могут семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых III степень ограничения по самообслуживанию и доход на каждого члена семьи составляет менее 34,5 тысячи рублей. Степень здоровья прописывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка в пункте 21. Со 2 августа родители могут подать заявление онлайн на подмосковном портале "Госуслуги" по ссылке.Социальная программа бессрочна, но выплату назначают семье на год, затем необходимо подать электронное заявление.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Госуслуги

Семьи детей-инвалидов Подмосковья могут подать заявление на выплату онлайн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Московской области семьи с детьми с ограниченными возможностями могут подать заявление на новую выплату в размере 18 тысяч рублей онлайн со 2 августа, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Для подмосковных семей с детьми-инвалидами стала доступна электронная подача заявления на новую ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей, которую анонсировал в своем обращении губернатор региона Андрей Воробьев", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.
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В пресс-службе уточнили, что получать выплату могут семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых III степень ограничения по самообслуживанию и доход на каждого члена семьи составляет менее 34,5 тысячи рублей. Степень здоровья прописывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка в пункте 21.
Со 2 августа родители могут подать заявление онлайн на подмосковном портале "Госуслуги" по ссылке.
Социальная программа бессрочна, но выплату назначают семье на год, затем необходимо подать электронное заявление.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГосуслуги
 
 
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