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Захарова указала на "совпадение" из-за новых обвинений в адрес Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
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01:28 02.08.2023 (обновлено: 01:39 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/zakharova-1887704359.html
Захарова указала на "совпадение" из-за новых обвинений в адрес Трампа
Захарова указала на "совпадение" из-за новых обвинений в адрес Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
Захарова указала на "совпадение" из-за новых обвинений в адрес Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале новые обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T01:28
2023-08-02T01:39
в мире
сша
россия
дональд трамп
мария захарова
джо байден
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале новые обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в преддверии выборов, отметив, что оба события "совпали" по случайному стечению обстоятельств. Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году, он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Штаб Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года. "Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям ... По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало", - написала Захарова. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887704124.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, мария захарова, джо байден
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Мария Захарова, Джо Байден
Захарова указала на "совпадение" из-за новых обвинений в адрес Трампа

Захарова: выборы в США через год и обвинения Трампу по четырем статьям "случайно совпали"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале новые обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в преддверии выборов, отметив, что оба события "совпали" по случайному стечению обстоятельств.
Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году, он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Штаб Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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"Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям ... По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало", - написала Захарова.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Трампа обвинили во вмешательстве в выборы через штурм Капитолия
01:02
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампМария ЗахароваДжо Байден
 
 
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