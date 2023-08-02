Захарова указала на "совпадение" из-за новых обвинений в адрес Трампа
Захарова: выборы в США через год и обвинения Трампу по четырем статьям "случайно совпали"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале новые обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в преддверии выборов, отметив, что оба события "совпали" по случайному стечению обстоятельств.
Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году, он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Штаб Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.
"Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям ... По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало", - написала Захарова.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.