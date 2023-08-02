https://ria.ru/20230802/zaderzhanie-1887734041.html

В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове

В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове - РИА Новости, 02.08.2023

В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове

Полиция задержала четырех участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:37

2023-08-02T10:37

2023-08-02T12:19

происшествия

чехов

мытищи

россия

татьяна петрова

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полиция задержала четырех участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. "На территории городского округа Мытищи задержаны четверо участников конфликта, произошедшего в городе Чехов <…> Ими оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет", — сказала она. По словам Петровой, подозреваемыми скоро займутся следователи.Массовая драка в Чехове произошла 31 июля. Конфликт между двумя группами мигрантов в местном кафе перерос в стычку, двое участников которой получили смертельные колото-резаные ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20230802/strelba-1887706085.html

чехов

мытищи

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, чехов, мытищи, россия, татьяна петрова, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)