https://ria.ru/20230802/zaderzhanie-1887734041.html
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове - РИА Новости, 02.08.2023
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове
Полиция задержала четырех участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:37
2023-08-02T10:37
2023-08-02T12:19
происшествия
чехов
мытищи
россия
татьяна петрова
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полиция задержала четырех участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. "На территории городского округа Мытищи задержаны четверо участников конфликта, произошедшего в городе Чехов <…> Ими оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет", — сказала она. По словам Петровой, подозреваемыми скоро займутся следователи.Массовая драка в Чехове произошла 31 июля. Конфликт между двумя группами мигрантов в местном кафе перерос в стычку, двое участников которой получили смертельные колото-резаные ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20230802/strelba-1887706085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чехов, мытищи, россия, татьяна петрова, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чехов, Мытищи, Россия, Татьяна Петрова, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове, в которой погибли два человека