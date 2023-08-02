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В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове - РИА Новости, 02.08.2023
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10:37 02.08.2023 (обновлено: 12:19 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/zaderzhanie-1887734041.html
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове - РИА Новости, 02.08.2023
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове
Полиция задержала четырех участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:37
2023-08-02T12:19
происшествия
чехов
мытищи
россия
татьяна петрова
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полиция задержала четырех участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. "На территории городского округа Мытищи задержаны четверо участников конфликта, произошедшего в городе Чехов &lt;…&gt; Ими оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет", — сказала она. По словам Петровой, подозреваемыми скоро займутся следователи.Массовая драка в Чехове произошла 31 июля. Конфликт между двумя группами мигрантов в местном кафе перерос в стычку, двое участников которой получили смертельные колото-резаные ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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происшествия, чехов, мытищи, россия, татьяна петрова, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чехов, Мытищи, Россия, Татьяна Петрова, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове

В Мытищах задержали четверых участников драки в Чехове, в которой погибли два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полиция задержала четырех участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
"На территории городского округа Мытищи задержаны четверо участников конфликта, произошедшего в городе Чехов <…> Ими оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет", — сказала она.
По словам Петровой, подозреваемыми скоро займутся следователи.
Массовая драка в Чехове произошла 31 июля. Конфликт между двумя группами мигрантов в местном кафе перерос в стычку, двое участников которой получили смертельные колото-резаные ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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ПроисшествияЧеховМытищиРоссияТатьяна ПетроваОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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