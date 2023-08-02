https://ria.ru/20230802/vysylka-1887770445.html
В МИД Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов из страны
В МИД Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов из страны - РИА Новости, 02.08.2023
В МИД Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов из страны
Решение о сокращении количества сотрудников посольства России в Кишиневе стало ответом на неуважительную политику по отношению к гражданам республики, заявил... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:27
2023-08-02T13:27
2023-08-02T13:29
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Решение о сокращении количества сотрудников посольства России в Кишиневе стало ответом на неуважительную политику по отношению к гражданам республики, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску в интервью порталу deschide.md. Двадцать шестого июля молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о решении сократить количество российских дипломатов в Кишиневе. Такая реакция последовала после появления "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии". Вывод о "шпионаже" со стороны журналистов был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. "Россия до этого решения вела неуважительную политику по отношению к гражданам нашей страны, в значительной степени это решение является ответом на такую политику России. Россия предпочла не проводить правильную, уважительную и дружественную политику с нашей страной, быть страной, которая создает угрозы, проблемы, негативные последствия", - заявил Попеску, комментируя решение о сокращении штата посольства. По его словам, существует долгая история враждебной политики, и "в последнее время эта враждебная и неуважительная политика усилилась". Попеску отметил, что об этом свидетельствует совокупный эффект различных ситуаций в областях политики, торговли и энергетики. "Часть российского дипломатического присутствия на территории Молдавии преследовали иные цели, чем дипломатическое управление отношениями с Молдавией, такие как шпионаж, дестабилизация покушения, вмешательство во внутренние дела… Это было суверенное решение, о чем наши партнеры узнали, когда оно уже было принято и применено", - заявил Попеску, признав при этом, что решение Молдавии является частью логики действий нескольких стран", которые ранее также сократили количество российских дипломатов. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он. В МИД РФ заявили, что решение Кишинева о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии ударит по молдавским гражданам, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг.
https://ria.ru/20230731/moldaviya-1887398321.html
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молдавия, кишинев, в мире
Молдавия, Кишинев, В мире
В МИД Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов из страны
В МИД Молдавии назвали высылку российских дипломатов ответом на "неуважительную политику"
КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости.
Решение о сокращении количества сотрудников посольства России в Кишиневе стало ответом на неуважительную политику по отношению к гражданам республики, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску в интервью
порталу deschide.md.
Двадцать шестого июля молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о решении сократить количество российских дипломатов в Кишиневе. Такая реакция последовала после появления "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии". Вывод о "шпионаже" со стороны журналистов был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии
.
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"Россия до этого решения вела неуважительную политику по отношению к гражданам нашей страны, в значительной степени это решение является ответом на такую политику России. Россия предпочла не проводить правильную, уважительную и дружественную политику с нашей страной, быть страной, которая создает угрозы, проблемы, негативные последствия", - заявил Попеску, комментируя решение о сокращении штата посольства.
По его словам, существует долгая история враждебной политики, и "в последнее время эта враждебная и неуважительная политика усилилась". Попеску отметил, что об этом свидетельствует совокупный эффект различных ситуаций в областях политики, торговли и энергетики.
"Часть российского дипломатического присутствия на территории Молдавии преследовали иные цели, чем дипломатическое управление отношениями с Молдавией, такие как шпионаж, дестабилизация покушения, вмешательство во внутренние дела… Это было суверенное решение, о чем наши партнеры узнали, когда оно уже было принято и применено", - заявил Попеску, признав при этом, что решение Молдавии является частью логики действий нескольких стран", которые ранее также сократили количество российских дипломатов.
Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он. В МИД РФ заявили, что решение Кишинева о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии ударит по молдавским гражданам, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг.
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