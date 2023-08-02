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СМИ: Киев знал, что не в силах вести контрнаступление, но уже не мог тянуть - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/vsu-1887834206.html
СМИ: Киев знал, что не в силах вести контрнаступление, но уже не мог тянуть
СМИ: Киев знал, что не в силах вести контрнаступление, но уже не мог тянуть - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: Киев знал, что не в силах вести контрнаступление, но уже не мог тянуть
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и другие военные знали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:35
2023-08-02T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и другие военные знали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть, потому что на Западе появились признаки раздражения, пишет британская газета Guardian. "Залужный и его высшие офицеры знали, что у них нет тех средств, которые им действительно нужны, когда они начинали контрнаступление, но чувствовали нехватку времени, поскольку... на Западе появились признаки раздражения и усталости доноров", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, первой "жертвой" украинского наступления стало принятие желаемого за действительное. "Все надежды на то, что российские войска оставят окопы и убегут, остались далеко позади на поле боя", - пишет издание, отмечая, что российские войска в течение первых семи недель наступления ВСУ держались стойко и отражали одну атаку за другой. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
https://ria.ru/20230801/vsu-1887611424.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Киев знал, что не в силах вести контрнаступление, но уже не мог тянуть

Guardian: Киев понимал, что у него нет средств для контрнаступления, но уже не мог тянуть

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и другие военные знали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть, потому что на Западе появились признаки раздражения, пишет британская газета Guardian.
"Залужный и его высшие офицеры знали, что у них нет тех средств, которые им действительно нужны, когда они начинали контрнаступление, но чувствовали нехватку времени, поскольку... на Западе появились признаки раздражения и усталости доноров", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает газета, первой "жертвой" украинского наступления стало принятие желаемого за действительное. "Все надежды на то, что российские войска оставят окопы и убегут, остались далеко позади на поле боя", - пишет издание, отмечая, что российские войска в течение первых семи недель наступления ВСУ держались стойко и отражали одну атаку за другой.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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