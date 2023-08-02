https://ria.ru/20230802/vsu-1887800765.html

Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья

Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья - РИА Новости, 02.08.2023

Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья

ВСУ несут огромные потери при попытке прорвать хорошо подготовленную линию обороны России, заявил американский журналист, основатель и главный редактор The... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:25

2023-08-02T15:25

2023-08-02T16:26

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери при попытке прорвать хорошо подготовленную линию обороны России, заявил американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Даже невозможно оценить, сколько молодых украинцев погибло впустую из-за бессмысленных атак по сильно укрепленным российским позициям в Запорожье", — сказал он.По словам журналиста, президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что контрнаступление на Запорожском направлении потерпело полный крах. Причиной тому Блюменталь назвал эффективную работу российской артиллерии.При этом, добавил он, западных союзников, в частности американцев, мало волнуют огромные потери ВСУ в личном составе. Вашингтон игнорирует растущее количество кладбищ в бывшей советской республике, так как речь идет о жизнях не их граждан, заключил он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.

https://ria.ru/20230802/ranenye-1887773434.html

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html

запорожье

киев

вашингтон (штат)

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запорожье, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, вашингтон (штат)