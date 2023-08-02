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Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 02.08.2023 (обновлено: 16:26 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vsu-1887800765.html
Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья
Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья - РИА Новости, 02.08.2023
Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья
ВСУ несут огромные потери при попытке прорвать хорошо подготовленную линию обороны России, заявил американский журналист, основатель и главный редактор The... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:25
2023-08-02T16:26
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери при попытке прорвать хорошо подготовленную линию обороны России, заявил американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Даже невозможно оценить, сколько молодых украинцев погибло впустую из-за бессмысленных атак по сильно укрепленным российским позициям в Запорожье", — сказал он.По словам журналиста, президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что контрнаступление на Запорожском направлении потерпело полный крах. Причиной тому Блюменталь назвал эффективную работу российской артиллерии.При этом, добавил он, западных союзников, в частности американцев, мало волнуют огромные потери ВСУ в личном составе. Вашингтон игнорирует растущее количество кладбищ в бывшей советской республике, так как речь идет о жизнях не их граждан, заключил он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
https://ria.ru/20230802/ranenye-1887773434.html
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запорожье
киев
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запорожье, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вашингтон (штат)
Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья

Журналист Блюменталь: ВСУ несут колоссальные потери, атакуя позиции России в Запорожье

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери при попытке прорвать хорошо подготовленную линию обороны России, заявил американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Даже невозможно оценить, сколько молодых украинцев погибло впустую из-за бессмысленных атак по сильно укрепленным российским позициям в Запорожье", — сказал он.
По словам журналиста, президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что контрнаступление на Запорожском направлении потерпело полный крах. Причиной тому Блюменталь назвал эффективную работу российской артиллерии.
При этом, добавил он, западных союзников, в частности американцев, мало волнуют огромные потери ВСУ в личном составе. Вашингтон игнорирует растущее количество кладбищ в бывшей советской республике, так как речь идет о жизнях не их граждан, заключил он.
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ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеКиевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОВашингтон (штат)
 
 
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