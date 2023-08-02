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Осталось десять. В ВСУ пришли в ужас от катастрофы на передовой
Осталось десять. В ВСУ пришли в ужас от катастрофы на передовой - РИА Новости, 02.08.2023
Осталось десять. В ВСУ пришли в ужас от катастрофы на передовой
Украинские солдаты рассказали изданию New York Times о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелых потерях. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:31
2023-08-02T12:31
2023-08-02T14:15
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские солдаты рассказали изданию New York Times о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелых потерях.Так, один из бойцов, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался, что его бригаду разбили, когда она попала под обстрел российской артиллерии и танков. По его словам, их бросили в бой без достаточной поддержки."Если бы мы остались (на поле боя. — Прим. ред.) на десять минут дольше, нас бы уже не было в живых", — сказал он.Военнослужащий добавил, что всего за месяц его батальон понес настолько большие потери, что на передовой осталось только десять человек из первоначального состава.Другой солдат рассказал, как его подразделение попало под артиллерийский обстрел."Нас расстреляли, как на стрельбище", — сказал он.Кроме того, солдаты признали превосходство российской армии в техническом оснащении. По их словам, порой складывается впечатление, будто у россиян есть дрон для каждого украинского военнослужащего.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
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россия, москва, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Осталось десять. В ВСУ пришли в ужас от катастрофы на передовой
NYT: ВСУ пожаловались на превосходство России в обороне и огневой мощи
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Украинские солдаты рассказали изданию New York Times
о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелых потерях.
Так, один из бойцов, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался, что его бригаду разбили, когда она попала под обстрел российской артиллерии и танков. По его словам, их бросили в бой без достаточной поддержки.
"Если бы мы остались (на поле боя. — Прим. ред.) на десять минут дольше, нас бы уже не было в живых", — сказал он.
Военнослужащий добавил, что всего за месяц его батальон понес настолько большие потери, что на передовой осталось только десять человек из первоначального состава.
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Другой солдат рассказал, как его подразделение попало под артиллерийский обстрел.
"Нас расстреляли, как на стрельбище", — сказал он.
Кроме того, солдаты признали превосходство российской армии в техническом оснащении. По их словам, порой складывается впечатление, будто у россиян есть дрон для каждого украинского военнослужащего.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине
ничего хорошего и только затягивает кризис.
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