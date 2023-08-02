Рейтинг@Mail.ru
Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 02.08.2023 (обновлено: 11:38 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vsu-1887730390.html
Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ
Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ
Контрнаступление ВСУ захлебнулось из-за того, что Киев недооценил российскую армию, пишет испанская газета La Vanguardia. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:21
2023-08-02T11:38
киев
москва
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882970116_0:314:2921:1957_1920x0_80_0_0_c720319080ce3b981fad58a31d790b93.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ захлебнулось из-за того, что Киев недооценил российскую армию, пишет испанская газета La Vanguardia."Наступление превратилось в затяжную борьбу на истощение", — говорится в статье.По словам автора, украинские подразделения застревали на минных полях, становились мишенью для российской артиллерии, противотанковых ракет и боевых вертолетов.Москва создала оборону более прочную, чем ожидал Киев, и проводит быстрые контратаки, отмечает издание. Роб Ли, эксперт по российским вооруженным силам, считает, что они действуют грамотно и вносят новшества в ведение боя: например, укладывают противотанковые мины в два слоя, чтобы уничтожить саперные машины.Многие из украинских атак отбрасываются еще до достижения минных полей, так как бойцы ВСУ не владеют навыками координации сложных операций, полагает автор. Кроме того, у мобилизованных есть проблемы с выполнением таких задач, как разведка, они теряются ночью. Наконец, украинцы забывают, где сами расставили мины, заключается в статье.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20230801/poteri-1887584693.html
https://ria.ru/20230801/vsu-1887611424.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882970116_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_362a86a637291ef3280c26b29c2a4843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Киев, Москва, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ

La Vanguardia: ВСУ не могут пробиться через крепкую оборону российской армии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ захлебнулось из-за того, что Киев недооценил российскую армию, пишет испанская газета La Vanguardia.
"Наступление превратилось в затяжную борьбу на истощение", — говорится в статье.
По словам автора, украинские подразделения застревали на минных полях, становились мишенью для российской артиллерии, противотанковых ракет и боевых вертолетов.
Москва создала оборону более прочную, чем ожидал Киев, и проводит быстрые контратаки, отмечает издание. Роб Ли, эксперт по российским вооруженным силам, считает, что они действуют грамотно и вносят новшества в ведение боя: например, укладывают противотанковые мины в два слоя, чтобы уничтожить саперные машины.
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Вчера, 13:13
Многие из украинских атак отбрасываются еще до достижения минных полей, так как бойцы ВСУ не владеют навыками координации сложных операций, полагает автор. Кроме того, у мобилизованных есть проблемы с выполнением таких задач, как разведка, они теряются ночью. Наконец, украинцы забывают, где сами расставили мины, заключается в статье.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ
Вчера, 14:52
 
КиевМоскваРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала