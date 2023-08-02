https://ria.ru/20230802/vsu-1887730390.html

Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ

Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023

Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас, пишут СМИ

Контрнаступление ВСУ захлебнулось из-за того, что Киев недооценил российскую армию, пишет испанская газета La Vanguardia. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:21

2023-08-02T10:21

2023-08-02T11:38

киев

москва

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ захлебнулось из-за того, что Киев недооценил российскую армию, пишет испанская газета La Vanguardia."Наступление превратилось в затяжную борьбу на истощение", — говорится в статье.По словам автора, украинские подразделения застревали на минных полях, становились мишенью для российской артиллерии, противотанковых ракет и боевых вертолетов.Москва создала оборону более прочную, чем ожидал Киев, и проводит быстрые контратаки, отмечает издание. Роб Ли, эксперт по российским вооруженным силам, считает, что они действуют грамотно и вносят новшества в ведение боя: например, укладывают противотанковые мины в два слоя, чтобы уничтожить саперные машины.Многие из украинских атак отбрасываются еще до достижения минных полей, так как бойцы ВСУ не владеют навыками координации сложных операций, полагает автор. Кроме того, у мобилизованных есть проблемы с выполнением таких задач, как разведка, они теряются ночью. Наконец, украинцы забывают, где сами расставили мины, заключается в статье.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.

https://ria.ru/20230801/poteri-1887584693.html

https://ria.ru/20230801/vsu-1887611424.html

киев

москва

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киев, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины