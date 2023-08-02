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Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.08.2023
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:10
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россия
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Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.
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LIVE: Путин вручает госнаграды в Кремле
LIVE: Путин вручает госнаграды в Кремле
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РИА Новости
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Россия
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.
2023-08-02T14:10
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PT59M40S
Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.