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Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.08.2023
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14:10 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/vruchenie-1887721518.html
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.08.2023
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности. РИА Новости, 02.08.2023
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Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.
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россия, видео
Россия
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.
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Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция

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Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.
 
Россия
 
 
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