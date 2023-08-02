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Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция

Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.08.2023

Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция

Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:10

2023-08-02T14:10

2023-08-02T14:10

россия

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Вручение государственных наград участникам СВО, а также выдающимся людям в области образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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