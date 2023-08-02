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В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/vooruzhenie-1887766545.html
В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье
В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье - РИА Новости, 02.08.2023
В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье
Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:01
2023-08-02T13:01
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230531/samooborona-1875422374.html
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россия, дмитрий песков, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Украина
В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье

Песков: вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо из-за украинских атак

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасностьУкраина
 
 
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