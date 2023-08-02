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В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье

В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье - РИА Новости, 02.08.2023

В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье

Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:01

2023-08-02T13:01

2023-08-02T13:01

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

украина

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230531/samooborona-1875422374.html

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россия, дмитрий песков, безопасность, украина