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В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье
В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье - РИА Новости, 02.08.2023
В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье
Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:01
2023-08-02T13:01
2023-08-02T13:01
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Украина
В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье
Песков: вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо из-за украинских атак