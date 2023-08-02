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На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы - РИА Новости, 02.08.2023
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Вологодская область
 
17:45 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/vologodchina-1887837291.html
На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы
На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы - РИА Новости, 02.08.2023
На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы
В Вологодской области до конца года завершат капитальный ремонт 22 объектов культуры по региональной программе "Сельский дом культуры", на это из областного... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:45
2023-08-02T17:45
вологодская область
ремонт
жкх
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ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. В Вологодской области до конца года завершат капитальный ремонт 22 объектов культуры по региональной программе "Сельский дом культуры", на это из областного бюджета выделено порядка 48 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области. В этом году вклад муниципалитетов в софинансирование программы ремонтов составит порядка 1,5 миллиона рублей. К началу августа десять домов культуры уже начали работу после ремонта. Их открытие для жителей небольших населенных пунктов - по-настоящему долгожданное событие. "Возрождение культуры на селе является важной темой, когда бы к ней ни обращались. Благодаря программе "Сельский дом культуры", которая реализуется на Вологодчине по инициативе губернатора, с 2019 по 2022 годы приведены в порядок 102 учреждения. В этом году капитально отремонтируют еще 22 объекта", – цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Эдуарда Зайнака. Региональная программа "Сельский дом культуры", рассчитанная на пять лет, завершается в 2023 году. Ее результатом станет капитальный ремонт и обновление материально-технической базы 124 сельских учреждений культуры. Объем средств, выделенных на программу за пять лет, превысил 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230731/vologda-1887385354.html
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ремонт, жкх
Вологодская область, Ремонт, ЖКХ

На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. В Вологодской области до конца года завершат капитальный ремонт 22 объектов культуры по региональной программе "Сельский дом культуры", на это из областного бюджета выделено порядка 48 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
В этом году вклад муниципалитетов в софинансирование программы ремонтов составит порядка 1,5 миллиона рублей. К началу августа десять домов культуры уже начали работу после ремонта. Их открытие для жителей небольших населенных пунктов - по-настоящему долгожданное событие.
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"Возрождение культуры на селе является важной темой, когда бы к ней ни обращались. Благодаря программе "Сельский дом культуры", которая реализуется на Вологодчине по инициативе губернатора, с 2019 по 2022 годы приведены в порядок 102 учреждения. В этом году капитально отремонтируют еще 22 объекта", – цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Эдуарда Зайнака.
Региональная программа "Сельский дом культуры", рассчитанная на пять лет, завершается в 2023 году. Ее результатом станет капитальный ремонт и обновление материально-технической базы 124 сельских учреждений культуры. Объем средств, выделенных на программу за пять лет, превысил 300 миллионов рублей.
 
Вологодская областьРемонтЖКХ
 
 
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