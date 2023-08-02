https://ria.ru/20230802/vologodchina-1887837291.html

На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы

На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы - РИА Новости, 02.08.2023

На Вологодчине 22 сельских ДК отремонтируют в рамках региональной программы

В Вологодской области до конца года завершат капитальный ремонт 22 объектов культуры по региональной программе "Сельский дом культуры", на это из областного... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:45

2023-08-02T17:45

2023-08-02T17:45

вологодская область

ремонт

жкх

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ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. В Вологодской области до конца года завершат капитальный ремонт 22 объектов культуры по региональной программе "Сельский дом культуры", на это из областного бюджета выделено порядка 48 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области. В этом году вклад муниципалитетов в софинансирование программы ремонтов составит порядка 1,5 миллиона рублей. К началу августа десять домов культуры уже начали работу после ремонта. Их открытие для жителей небольших населенных пунктов - по-настоящему долгожданное событие. "Возрождение культуры на селе является важной темой, когда бы к ней ни обращались. Благодаря программе "Сельский дом культуры", которая реализуется на Вологодчине по инициативе губернатора, с 2019 по 2022 годы приведены в порядок 102 учреждения. В этом году капитально отремонтируют еще 22 объекта", – цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Эдуарда Зайнака. Региональная программа "Сельский дом культуры", рассчитанная на пять лет, завершается в 2023 году. Ее результатом станет капитальный ремонт и обновление материально-технической базы 124 сельских учреждений культуры. Объем средств, выделенных на программу за пять лет, превысил 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230731/vologda-1887385354.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ремонт, жкх