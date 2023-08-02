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Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/volnovakha-1887735247.html
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов - РИА Новости, 02.08.2023
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов
Город Волноваха в ДНР остался без воды из-за обстрелов, сообщила городская служба ГО и ЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:42
2023-08-02T10:42
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Город Волноваха в ДНР остался без воды из-за обстрелов, сообщила городская служба ГО и ЧС в Telegram-канале. "В результате обстрела Великоанадольской фильтровальной станции прекращена подача воды в город Волноваха и поселок городского типа Новотроицкое", - сообщила служба ГО и ЧС Волновахи. Сейчас в регионе стоит жара около 30 градусов. Волноваха была освобождена от украинских националистов весной 2022 года.
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887465584.html
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волноваха, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов

Городская служба ГО и ЧС сообщила, что Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Волноваху
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Волноваху. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Город Волноваха в ДНР остался без воды из-за обстрелов, сообщила городская служба ГО и ЧС в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Великоанадольской фильтровальной станции прекращена подача воды в город Волноваха и поселок городского типа Новотроицкое", - сообщила служба ГО и ЧС Волновахи.
Сейчас в регионе стоит жара около 30 градусов. Волноваха была освобождена от украинских националистов весной 2022 года.
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