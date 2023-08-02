https://ria.ru/20230802/volnovakha-1887735247.html

Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов

Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов - РИА Новости, 02.08.2023

Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов

Город Волноваха в ДНР остался без воды из-за обстрелов, сообщила городская служба ГО и ЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:42

2023-08-02T10:42

2023-08-02T10:42

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Город Волноваха в ДНР остался без воды из-за обстрелов, сообщила городская служба ГО и ЧС в Telegram-канале. "В результате обстрела Великоанадольской фильтровальной станции прекращена подача воды в город Волноваха и поселок городского типа Новотроицкое", - сообщила служба ГО и ЧС Волновахи. Сейчас в регионе стоит жара около 30 градусов. Волноваха была освобождена от украинских националистов весной 2022 года.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887465584.html

волноваха

донецкая народная республика

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волноваха, донецкая народная республика, происшествия