https://ria.ru/20230802/volnovakha-1887735247.html
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов - РИА Новости, 02.08.2023
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов
Город Волноваха в ДНР остался без воды из-за обстрелов, сообщила городская служба ГО и ЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:42
2023-08-02T10:42
2023-08-02T10:42
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Город Волноваха в ДНР остался без воды из-за обстрелов, сообщила городская служба ГО и ЧС в Telegram-канале. "В результате обстрела Великоанадольской фильтровальной станции прекращена подача воды в город Волноваха и поселок городского типа Новотроицкое", - сообщила служба ГО и ЧС Волновахи. Сейчас в регионе стоит жара около 30 градусов. Волноваха была освобождена от украинских националистов весной 2022 года.
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волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов
Городская служба ГО и ЧС сообщила, что Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов