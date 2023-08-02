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Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР - РИА Новости, 02.08.2023
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР
Американская военнослужащая, высунувшаяся из люка бронетранспортера Stryker, ехавшего в составе военной колонны по шоссе в Германии, погибла в результате аварии РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:47
2023-08-02T16:47
2023-08-02T16:47
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американская военнослужащая, высунувшаяся из люка бронетранспортера Stryker, ехавшего в составе военной колонны по шоссе в Германии, погибла в результате аварии с грузовиком, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на полицию города Вайдена. По данным полиции, водитель грузовика на трассе A93 недалеко от Вайдена не смог вовремя перестроиться, что привело к боковому столкновению с американским бронетранспортером Stryker, который двигался в составе колонны. В это время 24-летняя военнослужащая армии США выглядывала из люка машины, который при столкновении ударил ее по голове. "Она была так тяжело ранена, что вскоре скончалась в ближайшей больнице", — приводит издание заявление представителя полиции Вайдена Юргена Харвардта. При этом представители правоохранительных органов не сообщили, был ли на военнослужащей шлем во время столкновения, также не сообщается о возможных травмах у водителя грузовика и других военных. Издание сообщает, что в среду армия США в Европе и Африке выпустила заявление об инциденте, где отмечается, что личность погибшей не разглашается до уведомления ближайших родственников. Немецкий город Вайден находится примерно в 30 минутах от полигона Графенвёр, крупнейшего тренировочного пункта армии США в Европе.
https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html
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в мире, сша, европа, германия
В мире, США, Европа, Германия
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР
Stars and Stripes: военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись на ходу из люка БТР