Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/voennosluzhaschaya-1887820585.html
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР - РИА Новости, 02.08.2023
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР
Американская военнослужащая, высунувшаяся из люка бронетранспортера Stryker, ехавшего в составе военной колонны по шоссе в Германии, погибла в результате аварии РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:47
2023-08-02T16:47
в мире
сша
европа
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887818731_0:95:545:402_1920x0_80_0_0_3753e89b6a90aa5365edc3383e7fb63e.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американская военнослужащая, высунувшаяся из люка бронетранспортера Stryker, ехавшего в составе военной колонны по шоссе в Германии, погибла в результате аварии с грузовиком, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на полицию города Вайдена. По данным полиции, водитель грузовика на трассе A93 недалеко от Вайдена не смог вовремя перестроиться, что привело к боковому столкновению с американским бронетранспортером Stryker, который двигался в составе колонны. В это время 24-летняя военнослужащая армии США выглядывала из люка машины, который при столкновении ударил ее по голове. "Она была так тяжело ранена, что вскоре скончалась в ближайшей больнице", — приводит издание заявление представителя полиции Вайдена Юргена Харвардта. При этом представители правоохранительных органов не сообщили, был ли на военнослужащей шлем во время столкновения, также не сообщается о возможных травмах у водителя грузовика и других военных. Издание сообщает, что в среду армия США в Европе и Африке выпустила заявление об инциденте, где отмечается, что личность погибшей не разглашается до уведомления ближайших родственников. Немецкий город Вайден находится примерно в 30 минутах от полигона Графенвёр, крупнейшего тренировочного пункта армии США в Европе.
https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html
https://ria.ru/20230724/nedobor-1885563296.html
сша
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887818731_0:44:545:453_1920x0_80_0_0_c3057841f9c9cabfa4b87e1fd27d7877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, германия
В мире, США, Европа, Германия
Военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись из люка БТР

Stars and Stripes: военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись на ходу из люка БТР

© Фото : Weiden Fire DepartmentМесто происшествия с участием бронетранспортера Stryker на шоссе в Германии
Место происшествия с участием бронетранспортера Stryker на шоссе в Германии - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Weiden Fire Department
Место происшествия с участием бронетранспортера Stryker на шоссе в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американская военнослужащая, высунувшаяся из люка бронетранспортера Stryker, ехавшего в составе военной колонны по шоссе в Германии, погибла в результате аварии с грузовиком, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на полицию города Вайдена.
По данным полиции, водитель грузовика на трассе A93 недалеко от Вайдена не смог вовремя перестроиться, что привело к боковому столкновению с американским бронетранспортером Stryker, который двигался в составе колонны. В это время 24-летняя военнослужащая армии США выглядывала из люка машины, который при столкновении ударил ее по голове.
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
СМИ: армия США пребывает в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода
30 июня, 15:32
"Она была так тяжело ранена, что вскоре скончалась в ближайшей больнице", — приводит издание заявление представителя полиции Вайдена Юргена Харвардта. При этом представители правоохранительных органов не сообщили, был ли на военнослужащей шлем во время столкновения, также не сообщается о возможных травмах у водителя грузовика и других военных.
Издание сообщает, что в среду армия США в Европе и Африке выпустила заявление об инциденте, где отмечается, что личность погибшей не разглашается до уведомления ближайших родственников.
Немецкий город Вайден находится примерно в 30 минутах от полигона Графенвёр, крупнейшего тренировочного пункта армии США в Европе.
Солдаты армии США на учениях в Восточной Европе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить
24 июля, 08:00
 
В миреСШАЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала