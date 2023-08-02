https://ria.ru/20230802/vodosnabzhenie-1887806820.html

В Ростовской области разработают концепцию водоснабжения

В Ростовской области разработают концепцию водоснабжения - РИА Новости, 02.08.2023

В Ростовской области разработают концепцию водоснабжения

Концепцию водоснабжения, которая объединит предложения по улучшению ситуации в данной сфере, разработают в Ростовской области, сообщает правительство региона по РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:52

2023-08-02T15:52

2023-08-02T15:52

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

жкх

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Концепцию водоснабжения, которая объединит предложения по улучшению ситуации в данной сфере, разработают в Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам заседания экспертной площадки на тему повышения качества питьевой воды в области. "Необходима комплексная и системная работа по нескольким направлениям. В их числе - оздоровление водных объектов и водосбережение, прежде всего через модернизацию объектов водоснабжения, а также совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Василия Голубева. Он поручил разработать концепцию водоснабжения области, которая должна включать не только мероприятия по оздоровлению водных объектов, разведке новых источников, модернизации существующих сетей, снижению тарифной нагрузки, но и меры по подготовке квалифицированных технических и инженерных кадров. Одно из предложений в этой сфере, озвученных главным санитарным врачом области Евгением Ковалевым на заседании экспертной группы, - проведение в регионе исследования по поиску новых источников воды, которые соответствовали бы всем ГОСТам. Исполнительный директор компании "Экологические технологии" Елена Теплинская в свою очередь отметила, что для обновления водохозяйственного комплекса нужно активнее привлекать федеральные средства, в частности, Фонда национального благосостояния. Директор компании "Шахты Лада" Аркадий Горцевской подчеркнул, что наряду со строительством новых коммуникаций, необходимо поддержание уже существующих сетей, расположенных внутри дворовых территорий. Ряд предложений касался смягчения тарифной нагрузки на потребителя. Гендиректор агентства инвестиционного развития области Игорь Бураков предложил унифицировать тарифы на техприсоединение к системе водоснабжения для инвесторов. "Сейчас тратится непозволительно много времени - месяцы на то, чтобы определить оптимальную стоимость и технические решения, в результате проекты стартуют с опозданием в несколько месяцев, а то и даже на год. Введя унифицированный тариф на подключение к воде, как это уже состоялось в электроэнергетике, мы сэкономим время и сможем запускать новые проекты быстрее", - пояснил он. Председатель совета директоров компании "Распределенная генерация" Сергей Ковалев предложил шире применять в сфере водоснабжения энергосервисные контракты, привлекая внебюджетные средства. Еще одна инициатива от директора Шахтинского мукомольного завода Евгения Понамаренко касалась возможности освобождения граждан от уплаты пени и штрафов при условии погашения основного долга за воду - по аналогии с акциями, которые уже проводят другие ресурсоснабжающие компании. Губернатор данную идею поддержал и предложил в качестве пилотного проекта в течение двух месяцев - до октября - провести такую акцию в Ростове-на-Дону и шахтерских территориях.

https://ria.ru/20230802/avtomobili-1887801770.html

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ростовская область, ростов-на-дону, жкх, василий голубев