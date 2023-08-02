https://ria.ru/20230802/vneshtorgoborot-1887794064.html

Внешнеторговый оборот Ростовской области и Египта растет в 2023 году

Внешнеторговый оборот Ростовской области и Египта растет в 2023 году - РИА Новости, 02.08.2023

Внешнеторговый оборот Ростовской области и Египта растет в 2023 году

Экспорт и импорт между Ростовской областью и Египтом в текущем году продолжают интенсивно расти, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Александр... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:57

2023-08-02T14:57

2023-08-02T14:57

ростовская область

ростовская область

александр скрябин

египет

россия

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Экспорт и импорт между Ростовской областью и Египтом в текущем году продолжают интенсивно расти, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин по итогам встречи с полномочным министром по торговле посольства Египта в РФ Яссером Мустафой. Встреча состоялась на площадке форума "Россия - Африка" и была нацелена на достижение задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Участники обсудили возможности расширения сотрудничества Ростовской области с Египтом в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и туристической сферах. "Египет занимает второе место (после Турции) в числе главных торгово-экономических партнеров Донского края по итогам 2022 года. В текущем году экспорт и импорт продолжают интенсивно расти. Наша область и республика взаимно поставляют продовольственные товары и сырье, машиностроительную и химическую продукцию", - приводятся в сообщении правительства области слова Скрябина. Он отметил, что развивается сотрудничество с Египтом и в научно-образовательной сфере. В 2022/2023 учебном году в области проходили обучение 210 граждан Египта. В рамках кооперации университетов проходят мероприятия по линии археологических исследований. Также агентство по туризму Ростовской области и факультет туризма и отелей Университета Суэцкого канала подписали на форуме меморандум о взаимопонимании для оказания содействия в образовательном процессе и трудоустройстве выпускников туристских факультетов. Скрябин также пригласил египетскую сторону рассмотреть возможность реализации совместных проектов на базе создаваемой в регионе особой экономической зоны "Ростовская".

https://ria.ru/20230728/eksport-1886854583.html

ростовская область

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, александр скрябин, египет, россия, форум "россия — африка"