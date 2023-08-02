Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 02.08.2023 (обновлено: 18:43 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vintovka-1887856195.html
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений
Военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку в ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии, оружие до сих пор не найдено, сообщила... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:40
2023-08-02T18:43
великобритания
англия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку в ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии, оружие до сих пор не найдено, сообщила газета Sun. В конце июля газета Express сообщала со ссылкой на источники, что более двух тысяч украинских спецназовцев прибыли в район Дартмура в регионе Юго-Западная Англия, чтобы принять участие в учениях вместе с британскими военными. "Элитная Королевская морская пехота вызвала серьезную тревогу, потеряв смертоносную штурмовую винтовку в национальном парке... Командование приостановило учения и приказало провести масштабные поиски автоматической винтовки SA-80", - говорится в материале издания со ссылкой на осведомленный источник. По информации газеты, после того как найти оружие собственными силами не удалось, военные были вынуждены сообщить об инциденте в полицию. По данным издания, винтовка до сих пор не найдена. Собеседник издания отметил, что потеря оружия - одна из самых страшных вещей, которая может произойти с военным. По его словам, в инцидент были вовлечены пехотинцы, претендовавшие на повышение, что "действительно неловко". "При худшем сценарии оружие попадет в руки преступников. Его может найти бродяга или даже дети во время прогулки по заповеднику", - добавил он. Как пишет издание, в Королевском флоте Британии позднее подтвердили информацию о происшествии и заявили, что винтовка не была заряжена.
https://ria.ru/20230703/prestupniki-1881803113.html
https://ria.ru/20230514/korabl-1871641370.html
великобритания
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, англия, в мире
Великобритания, Англия, В мире
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений

Sun: британские морпехи не смогли найти винтовку, потерянную в ходе учений в нацпарке

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку в ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии, оружие до сих пор не найдено, сообщила газета Sun.
В конце июля газета Express сообщала со ссылкой на источники, что более двух тысяч украинских спецназовцев прибыли в район Дартмура в регионе Юго-Западная Англия, чтобы принять участие в учениях вместе с британскими военными.
Солдат британского спецназа в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ
3 июля, 01:25
"Элитная Королевская морская пехота вызвала серьезную тревогу, потеряв смертоносную штурмовую винтовку в национальном парке... Командование приостановило учения и приказало провести масштабные поиски автоматической винтовки SA-80", - говорится в материале издания со ссылкой на осведомленный источник.
По информации газеты, после того как найти оружие собственными силами не удалось, военные были вынуждены сообщить об инциденте в полицию. По данным издания, винтовка до сих пор не найдена.
Собеседник издания отметил, что потеря оружия - одна из самых страшных вещей, которая может произойти с военным. По его словам, в инцидент были вовлечены пехотинцы, претендовавшие на повышение, что "действительно неловко".
«
"При худшем сценарии оружие попадет в руки преступников. Его может найти бродяга или даже дети во время прогулки по заповеднику", - добавил он.
Как пишет издание, в Королевском флоте Британии позднее подтвердили информацию о происшествии и заявили, что винтовка не была заряжена.
Эсминец Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ
14 мая, 14:59
 
ВеликобританияАнглияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала