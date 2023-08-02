https://ria.ru/20230802/vintovka-1887856195.html
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений
Военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку в ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии, оружие до сих пор не найдено, сообщила... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:40
2023-08-02T18:40
2023-08-02T18:43
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку в ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии, оружие до сих пор не найдено, сообщила газета Sun. В конце июля газета Express сообщала со ссылкой на источники, что более двух тысяч украинских спецназовцев прибыли в район Дартмура в регионе Юго-Западная Англия, чтобы принять участие в учениях вместе с британскими военными. "Элитная Королевская морская пехота вызвала серьезную тревогу, потеряв смертоносную штурмовую винтовку в национальном парке... Командование приостановило учения и приказало провести масштабные поиски автоматической винтовки SA-80", - говорится в материале издания со ссылкой на осведомленный источник. По информации газеты, после того как найти оружие собственными силами не удалось, военные были вынуждены сообщить об инциденте в полицию. По данным издания, винтовка до сих пор не найдена. Собеседник издания отметил, что потеря оружия - одна из самых страшных вещей, которая может произойти с военным. По его словам, в инцидент были вовлечены пехотинцы, претендовавшие на повышение, что "действительно неловко". "При худшем сценарии оружие попадет в руки преступников. Его может найти бродяга или даже дети во время прогулки по заповеднику", - добавил он. Как пишет издание, в Королевском флоте Британии позднее подтвердили информацию о происшествии и заявили, что винтовка не была заряжена.
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великобритания, англия, в мире
Великобритания, Англия, В мире
СМИ: британские морпехи не cмогли найти винтовку, потерянную в ходе учений
Sun: британские морпехи не смогли найти винтовку, потерянную в ходе учений в нацпарке
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку в ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии, оружие до сих пор не найдено, сообщила газета Sun
.
В конце июля газета Express сообщала со ссылкой на источники, что более двух тысяч украинских спецназовцев прибыли в район Дартмура в регионе Юго-Западная Англия
, чтобы принять участие в учениях вместе с британскими военными.
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"Элитная Королевская морская пехота вызвала серьезную тревогу, потеряв смертоносную штурмовую винтовку в национальном парке... Командование приостановило учения и приказало провести масштабные поиски автоматической винтовки SA-80", - говорится в материале издания со ссылкой на осведомленный источник.
По информации газеты, после того как найти оружие собственными силами не удалось, военные были вынуждены сообщить об инциденте в полицию. По данным издания, винтовка до сих пор не найдена.
Собеседник издания отметил, что потеря оружия - одна из самых страшных вещей, которая может произойти с военным. По его словам, в инцидент были вовлечены пехотинцы, претендовавшие на повышение, что "действительно неловко".
«
"При худшем сценарии оружие попадет в руки преступников. Его может найти бродяга или даже дети во время прогулки по заповеднику", - добавил он.
Как пишет издание, в Королевском флоте Британии позднее подтвердили информацию о происшествии и заявили, что винтовка не была заряжена.
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