https://ria.ru/20230802/vertolety-1887730934.html

Минобороны Польши назвало ситуацию с белорусскими вертолетами провокацией

Минобороны Польши назвало ситуацию с белорусскими вертолетами провокацией - РИА Новости, 02.08.2023

Минобороны Польши назвало ситуацию с белорусскими вертолетами провокацией

Минобороны Польши назвало "провокационными" действия белорусских вертолетов на границе. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:26

2023-08-02T10:26

2023-08-02T10:30

польша

в мире

белоруссия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887617937_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_11ea156c9f3fb630922758b882e71e5b.jpg

ВАРШАВА, 2 авг — РИА Новости. Минобороны Польши назвало "провокационными" действия белорусских вертолетов на границе. "Без сомнения, это провокационные действия, нацеленные на восточный фланг НАТО и Польши. Мы, конечно, сообщили об этом инциденте штаб-квартире НАТО. Вчера состоялось заседание комитета по вопросам безопасности. Выданы распоряжения для вооруженных сил", - заявил заместитель министра обороны Войчех Скуркевич в эфире Польского радио. По словам Скуркевича, такие ситуации не должны происходить. "Это опасно", - заявил он. "Если такие ситуации будут происходить и накаляться, то наши действия будут адекватными потенциальным угрозам", - добавил замминистра. Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".

https://ria.ru/20230801/polsha-1887692639.html

https://ria.ru/20230802/lovushka-1887708304.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, в мире, белоруссия, нато