https://ria.ru/20230802/vengriya-1887818243.html

В Будапеште рассказали, почему не уведомляли о двойном гражданстве венгров

В Будапеште рассказали, почему не уведомляли о двойном гражданстве венгров - РИА Новости, 02.08.2023

В Будапеште рассказали, почему не уведомляли о двойном гражданстве венгров

Венгрия не раскрыла США данные о проживающих за границей венграх с венгерским гражданством, опасаясь, что эти сведения будут переданы украинским властям, что... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:33

2023-08-02T16:33

2023-08-02T17:38

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БУДАПЕШТ, 2 авг - РИА Новости. Венгрия не раскрыла США данные о проживающих за границей венграх с венгерским гражданством, опасаясь, что эти сведения будут переданы украинским властям, что будет иметь серьезные последствия для закарпатских венгров, заявил агентству MTI госсекретарь МВД Венгрии Бенце Ретвари. Ранее американское посольство в Будапеште сообщило, что США сократили срок действия разрешений на въезд для граждан Венгрии с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза. Причиной такого решения в дипмиссии назвали то, что из-за упрощенного процесса натурализации, введенного правительством Венгрии, с 2011 по 2020 год около миллиона человек получили венгерское гражданство в льготном порядке якобы "без надлежащих мер безопасности для проверки их личности". "США требуют от Венгрии данные 900 тысяч венгров с двойным гражданством, проживающих за границей, но Венгрия никому их не раскрывает, так как это поставит под угрозу безопасность соотечественников, живущих за границей. Нет гарантии, что если мы выполним этот запрос, данные закарпатских венгров не передадут Украине, что будет иметь серьезные последствия для венгров там из-за украинского запрета на двойное гражданство", - приводит слова Ретвари агентство MTI. По его словам, "понятно, что США мстит венграм" за отказ выполнять "необоснованный запрос". Ретвари также назвал "необоснованным и ложным" заявление представителя госдепа Мэтью Миллера о том, что причиной введенных ограничений стала льготная программа получения венгерского гражданства, не обеспечивающая надлежащей безопасности. "Венгрия реагировала на каждый конкретный запрос американских правоохранительных органов, запускалось уголовное преследование, а нарушителей лишали венгерского гражданства. Несмотря на это, американское правительство требует данные о соотечественниках за границей", - отметил госсекретарь. Граждане стран, входящих в программу VWP, могут воспользоваться правом въезда в США с туристической или деловой целью без предварительного получения визы. В этом списке находятся большинство европейских стран, а также Австралия, Сингапур, Чили, Южная Корея, Япония. К участию в программе США допускают страны, в которых, по их оценке, хорошо обстоят дела в сфере борьбы с терроризмом, сильна работа правоохранительных органов и обеспечена безопасность документооборота. По результатам Трианонского договора 1920 года по итогам Первой мировой войны Венгрия лишилась более 70% территорий, которые сейчас входят в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей.

https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887786041.html

https://ria.ru/20230730/sroki-1887250679.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, будапешт, сша