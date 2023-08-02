https://ria.ru/20230802/ukraina-1887796385.html
"Зачем Украина?" Китайцы пришли в ужас от поступка киевского режима
"Зачем Украина?" Китайцы пришли в ужас от поступка киевского режима - РИА Новости, 02.08.2023
"Зачем Украина?" Китайцы пришли в ужас от поступка киевского режима
Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили демонтаж герба Советского Союза с монумента "Родина-мать" в Киеве. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:09
2023-08-02T15:09
2023-08-02T15:37
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили демонтаж герба Советского Союза с монумента "Родина-мать" в Киеве."Раз так уверена в себе, отдай все имущество, подаренное Советским Союзом", — обратился к Украине читатель."Фальсификация истории — точно в стиле фашистов", — поддержал второй."Отрицание истории означает отрицание себя; отрицание Великой Отечественной войны — это отрицание Второй мировой войны. Тогда какой вообще имеет смысл существование Украины?" — задался вопросом третий."Под влиянием Запада Украина теряет национальную идентичность и становится "государственным режимом без прошлого и будущего". Теперь она еще и подделывает историю", — выразил мнение еще один комментатор."Если вы отрицаете свое прошлое, вы обречены на отсутствие будущего", — заключили участники дискуссии.Накануне в Киеве демонтировали герб Советского Союза на монументе "Родина-мать", чтобы заменить его украинским. Сам монумент переименуют в "Украину-мать".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о декоммунизации. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию, и людям, которые считают себя русскими, на Украине прямо дают понять, что они чужие.
https://ria.ru/20230801/vsu-1887531748.html
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"Зачем Украина?" Китайцы пришли в ужас от поступка киевского режима
Читатели Гуаньча осудили демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
осудили демонтаж герба Советского Союза с монумента "Родина-мать" в Киеве.
"Раз так уверена в себе, отдай все имущество, подаренное Советским Союзом", — обратился к Украине читатель.
"Фальсификация истории — точно в стиле фашистов", — поддержал второй.
"Отрицание истории означает отрицание себя; отрицание Великой Отечественной войны — это отрицание Второй мировой войны. Тогда какой вообще имеет смысл существование Украины?" — задался вопросом третий.
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"Под влиянием Запада Украина теряет национальную идентичность и становится "государственным режимом без прошлого и будущего". Теперь она еще и подделывает историю", — выразил мнение еще один комментатор.
"Если вы отрицаете свое прошлое, вы обречены на отсутствие будущего", — заключили участники дискуссии.
Накануне в Киеве демонтировали герб Советского Союза на монументе "Родина-мать", чтобы заменить его украинским. Сам монумент переименуют в "Украину-мать".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о декоммунизации. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров
, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию, и людям, которые считают себя русскими, на Украине прямо дают понять, что они чужие.
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