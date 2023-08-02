https://ria.ru/20230802/ukraina-1887741960.html

В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае

В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае - РИА Новости, 02.08.2023

В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае

В телеграм-канале офиса генпрокурора Украины утверждают, что портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области подверглась обстрелу, повреждены... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:20

2023-08-02T11:20

2023-08-02T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

дунай (река)

ситуация в днр и лнр

зерновая сделка

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В телеграм-канале офиса генпрокурора Украины утверждают, что портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области подверглась обстрелу, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Ранее в среду в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили, что пожары возникли на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области, поврежден элеватор. "Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, также разрушено здание морвокзала. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаиле Одесской области в результате взрывов загорелась нефтебаза. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887280645.html

украина

одесская область

дунай (река)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, дунай (река), ситуация в днр и лнр, зерновая сделка