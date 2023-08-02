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В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 02.08.2023 (обновлено: 11:21 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887741960.html
В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае
В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае - РИА Новости, 02.08.2023
В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае
В телеграм-канале офиса генпрокурора Украины утверждают, что портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области подверглась обстрелу, повреждены... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:20
2023-08-02T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
дунай (река)
ситуация в днр и лнр
зерновая сделка
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В телеграм-канале офиса генпрокурора Украины утверждают, что портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области подверглась обстрелу, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Ранее в среду в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили, что пожары возникли на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области, поврежден элеватор. "Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, также разрушено здание морвокзала. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаиле Одесской области в результате взрывов загорелась нефтебаза. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html
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в мире, украина, одесская область, дунай (река), ситуация в днр и лнр, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Дунай (река), Ситуация в ДНР и ЛНР, Зерновая сделка
В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае

Генпрокуратура Украины: при обстрелах пострадала портовая инфраструктура на Дунае

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В телеграм-канале офиса генпрокурора Украины утверждают, что портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области подверглась обстрелу, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения.
Ранее в среду в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили, что пожары возникли на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области, поврежден элеватор.
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"Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, также разрушено здание морвокзала.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаиле Одесской области в результате взрывов загорелась нефтебаза.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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