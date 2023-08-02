В Киеве заявили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае
Генпрокуратура Украины: при обстрелах пострадала портовая инфраструктура на Дунае
© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В телеграм-канале офиса генпрокурора Украины утверждают, что портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области подверглась обстрелу, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения.
Ранее в среду в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили, что пожары возникли на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области, поврежден элеватор.
"Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, также разрушено здание морвокзала.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаиле Одесской области в результате взрывов загорелась нефтебаза.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.