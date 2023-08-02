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Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 02.08.2023 (обновлено: 11:29 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887730540.html
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине
Участие американских солдат в конфликте на Украине приведет к тотальному уничтожению США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:21
2023-08-02T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
пентагон
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участие американских солдат в конфликте на Украине приведет к тотальному уничтожению США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube."Я думаю, каким бы заблуждающимся и коррумпированным ни было правительство, ему все же хватит ума, чтобы понять, что втягивание нас в прямую конфронтацию с Россией — путь к тотальному уничтожению. Американский народ никогда ее (конфронтацию. — Прим. ред.) не поддержит, и мы не сможем ее выдержать", — считает он. По словам полковника, у США закончились боеприпасы, потому что все отправили Украине. И решение передать ей кассетные бомбы стало проявлением лицемерия."Просто каждый раз, когда мы занимали позицию, которую считали морально правильной, мы отказывались от нее. Мы провели несколько красных линий, при пересечении которых отходим и проводим еще одну", — считает Макгрегор. Он приходит к выводу, что лицемерный американский подход будет разоблачен в ближайшие месяцы, потому что "русские не играют в эти игры". Полковник уверен, что Россия участвует в конфликте, чтобы победить, это для нее вопрос жизни и смерти, а США относятся к происходящему чуть ли не как к хобби.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887722235.html
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сша
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Пентагон
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: отправка солдат на Украину приведет к уничтожению США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участие американских солдат в конфликте на Украине приведет к тотальному уничтожению США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.
"Я думаю, каким бы заблуждающимся и коррумпированным ни было правительство, ему все же хватит ума, чтобы понять, что втягивание нас в прямую конфронтацию с Россией — путь к тотальному уничтожению. Американский народ никогда ее (конфронтацию. — Прим. ред.) не поддержит, и мы не сможем ее выдержать", — считает он.
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По словам полковника, у США закончились боеприпасы, потому что все отправили Украине. И решение передать ей кассетные бомбы стало проявлением лицемерия.
"Просто каждый раз, когда мы занимали позицию, которую считали морально правильной, мы отказывались от нее. Мы провели несколько красных линий, при пересечении которых отходим и проводим еще одну", — считает Макгрегор.
Он приходит к выводу, что лицемерный американский подход будет разоблачен в ближайшие месяцы, потому что "русские не играют в эти игры". Полковник уверен, что Россия участвует в конфликте, чтобы победить, это для нее вопрос жизни и смерти, а США относятся к происходящему чуть ли не как к хобби.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Пентагон
 
 
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