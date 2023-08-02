https://ria.ru/20230802/ukraina-1887730540.html
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине
Участие американских солдат в конфликте на Украине приведет к тотальному уничтожению США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:21
2023-08-02T10:21
2023-08-02T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d463e7ea86aa0bae104e4f7968c62d70.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участие американских солдат в конфликте на Украине приведет к тотальному уничтожению США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube."Я думаю, каким бы заблуждающимся и коррумпированным ни было правительство, ему все же хватит ума, чтобы понять, что втягивание нас в прямую конфронтацию с Россией — путь к тотальному уничтожению. Американский народ никогда ее (конфронтацию. — Прим. ред.) не поддержит, и мы не сможем ее выдержать", — считает он. По словам полковника, у США закончились боеприпасы, потому что все отправили Украине. И решение передать ей кассетные бомбы стало проявлением лицемерия."Просто каждый раз, когда мы занимали позицию, которую считали морально правильной, мы отказывались от нее. Мы провели несколько красных линий, при пересечении которых отходим и проводим еще одну", — считает Макгрегор. Он приходит к выводу, что лицемерный американский подход будет разоблачен в ближайшие месяцы, потому что "русские не играют в эти игры". Полковник уверен, что Россия участвует в конфликте, чтобы победить, это для нее вопрос жизни и смерти, а США относятся к происходящему чуть ли не как к хобби.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887722235.html
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22274e7294654885b85e8d552238e744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Пентагон
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: отправка солдат на Украину приведет к уничтожению США
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Участие американских солдат в конфликте на Украине приведет к тотальному уничтожению США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube
.
"Я думаю, каким бы заблуждающимся и коррумпированным ни было правительство, ему все же хватит ума, чтобы понять, что втягивание нас в прямую конфронтацию с Россией — путь к тотальному уничтожению. Американский народ никогда ее (конфронтацию. — Прим. ред.) не поддержит, и мы не сможем ее выдержать", — считает он.
Украина нарушила главное предупреждение США по России, пишут СМИ
По словам полковника, у США закончились боеприпасы, потому что все отправили Украине. И решение передать ей кассетные бомбы стало проявлением лицемерия.
"Просто каждый раз, когда мы занимали позицию, которую считали морально правильной, мы отказывались от нее. Мы провели несколько красных линий, при пересечении которых отходим и проводим еще одну", — считает Макгрегор.
Он приходит к выводу, что лицемерный американский подход будет разоблачен в ближайшие месяцы, потому что "русские не играют в эти игры". Полковник уверен, что Россия участвует в конфликте, чтобы победить, это для нее вопрос жизни и смерти, а США относятся к происходящему чуть ли не как к хобби.
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия