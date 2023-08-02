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Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян - РИА Новости, 02.08.2023
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21:57 02.08.2023 (обновлено: 23:26 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ugroza-1887876462.html
Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян
Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян - РИА Новости, 02.08.2023
Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян
Дебошир, угрожавший пневматическим пистолетом работникам медицинского учреждения в Москве, был пьян, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:57
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происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дебошир, угрожавший пневматическим пистолетом работникам медицинского учреждения в Москве, был пьян, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили РИА Новости о том, что в Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медицинского учреждения на Стромынке пневматическим пистолетом, пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудница поста охраны в поликлинике сообщала РИА Новости, что мужчина сам ушел из медучреждения, а был ли у него с собой пистолет, она не заметила."Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян

Мужчина, угрожавший пневматическим пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дебошир, угрожавший пневматическим пистолетом работникам медицинского учреждения в Москве, был пьян, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили РИА Новости о том, что в Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медицинского учреждения на Стромынке пневматическим пистолетом, пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудница поста охраны в поликлинике сообщала РИА Новости, что мужчина сам ушел из медучреждения, а был ли у него с собой пистолет, она не заметила.
"Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом", - говорится в сообщении.
 
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