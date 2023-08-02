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Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян

Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян - РИА Новости, 02.08.2023

Мужчина, угрожавший пистолетом сотруднику московской поликлиники, был пьян

Дебошир, угрожавший пневматическим пистолетом работникам медицинского учреждения в Москве, был пьян, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:57

2023-08-02T21:57

2023-08-02T23:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дебошир, угрожавший пневматическим пистолетом работникам медицинского учреждения в Москве, был пьян, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили РИА Новости о том, что в Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медицинского учреждения на Стромынке пневматическим пистолетом, пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудница поста охраны в поликлинике сообщала РИА Новости, что мужчина сам ушел из медучреждения, а был ли у него с собой пистолет, она не заметила."Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом", - говорится в сообщении.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва