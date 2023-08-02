https://ria.ru/20230802/ugroza-1887867555.html

В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом

В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом - РИА Новости, 02.08.2023

В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом

В Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медучреждения пневматическим пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:16

2023-08-02T20:16

2023-08-02T21:21

происшествия

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медучреждения пневматическим пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.По данным пресс-службы, в среду вечером в полицию поступило сообщение о "хулиганских действиях в медицинском учреждении, расположенном на улице Стромынка"."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что мужчина в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом. Выстрелов гражданин не производил. Пострадавших нет. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции", - сказал собеседник агентства.В свою очередь, информированный источник рассказал агентству, что дебошир не пытался скрыться от правоохранителей.

https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879361805.html

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происшествия, москва, здоровье - общество