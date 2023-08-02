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В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом - РИА Новости, 02.08.2023
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20:16 02.08.2023 (обновлено: 21:21 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ugroza-1887867555.html
В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом
В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом - РИА Новости, 02.08.2023
В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом
В Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медучреждения пневматическим пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:16
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происшествия
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медучреждения пневматическим пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.По данным пресс-службы, в среду вечером в полицию поступило сообщение о "хулиганских действиях в медицинском учреждении, расположенном на улице Стромынка"."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что мужчина в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом. Выстрелов гражданин не производил. Пострадавших нет. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции", - сказал собеседник агентства.В свою очередь, информированный источник рассказал агентству, что дебошир не пытался скрыться от правоохранителей.
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происшествия, москва, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество
В московском медучреждении мужчина угрожал сотрудникам пистолетом

В Москве задержали мужчину, угрожавшего оружием работникам поликлиники на улице Стромынка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве задержали злоумышленника, угрожавшего работникам медучреждения пневматическим пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
По данным пресс-службы, в среду вечером в полицию поступило сообщение о "хулиганских действиях в медицинском учреждении, расположенном на улице Стромынка".
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что мужчина в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом. Выстрелов гражданин не производил. Пострадавших нет. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, информированный источник рассказал агентству, что дебошир не пытался скрыться от правоохранителей.
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