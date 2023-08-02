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Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море - РИА Новости, 02.08.2023
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19:02 02.08.2023 (обновлено: 19:04 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887860903.html
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море - РИА Новости, 02.08.2023
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море
Министерство национальной обороны Польши внимательно наблюдает за проводимыми Россией в Балтийском море учениями, заявило ведомство агентству РАР. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:02
2023-08-02T19:04
нато
польша
россия
балтийское море
в мире
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши внимательно наблюдает за проводимыми Россией в Балтийском море учениями, заявило ведомство агентству РАР. "Мы постоянно и пристально мониторим ситуацию в Балтийском море с использованием всех доступных средств. Вооруженные силы Польши сотрудничают с партнерами по НАТО", - сказано в заявлении ведомства. Там подчеркнули, все действия осуществляются в координации с союзниками в НАТО. Как сообщило в среду Минобороны РФ, в Балтийском море начались учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих. Цель маневров - проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.
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нато, польша, россия, балтийское море, в мире
НАТО, Польша, Россия, Балтийское море, В мире
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море

В Минобороны Польши заявили, что наблюдают за учениями ВМФ России в Балтийском море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВМФ России
Военнослужащий ВМФ России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий ВМФ России. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши внимательно наблюдает за проводимыми Россией в Балтийском море учениями, заявило ведомство агентству РАР.
«
"Мы постоянно и пристально мониторим ситуацию в Балтийском море с использованием всех доступных средств. Вооруженные силы Польши сотрудничают с партнерами по НАТО", - сказано в заявлении ведомства.
Там подчеркнули, все действия осуществляются в координации с союзниками в НАТО.
Как сообщило в среду Минобороны РФ, в Балтийском море начались учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих. Цель маневров - проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.
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