https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887860903.html
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море - РИА Новости, 02.08.2023
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море
Министерство национальной обороны Польши внимательно наблюдает за проводимыми Россией в Балтийском море учениями, заявило ведомство агентству РАР. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:02
2023-08-02T19:02
2023-08-02T19:04
нато
польша
россия
балтийское море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750164_0:142:2942:1797_1920x0_80_0_0_d55283f93b62d3002bce3b297c9da3e9.jpg
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши внимательно наблюдает за проводимыми Россией в Балтийском море учениями, заявило ведомство агентству РАР. "Мы постоянно и пристально мониторим ситуацию в Балтийском море с использованием всех доступных средств. Вооруженные силы Польши сотрудничают с партнерами по НАТО", - сказано в заявлении ведомства. Там подчеркнули, все действия осуществляются в координации с союзниками в НАТО. Как сообщило в среду Минобороны РФ, в Балтийском море начались учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих. Цель маневров - проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.
https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html
польша
россия
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750164_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_a2e9a190828ebd1a5ffe0872235a2c57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, польша, россия, балтийское море, в мире
НАТО, Польша, Россия, Балтийское море, В мире
Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море
В Минобороны Польши заявили, что наблюдают за учениями ВМФ России в Балтийском море