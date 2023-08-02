https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887860903.html

Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море

Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море - РИА Новости, 02.08.2023

Минобороны Польши наблюдает за учениями ВМФ России в Балтийском море

Министерство национальной обороны Польши внимательно наблюдает за проводимыми Россией в Балтийском море учениями, заявило ведомство агентству РАР. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:02

2023-08-02T19:02

2023-08-02T19:04

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россия

балтийское море

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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши внимательно наблюдает за проводимыми Россией в Балтийском море учениями, заявило ведомство агентству РАР. "Мы постоянно и пристально мониторим ситуацию в Балтийском море с использованием всех доступных средств. Вооруженные силы Польши сотрудничают с партнерами по НАТО", - сказано в заявлении ведомства. Там подчеркнули, все действия осуществляются в координации с союзниками в НАТО. Как сообщило в среду Минобороны РФ, в Балтийском море начались учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих. Цель маневров - проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.

https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html

польша

россия

балтийское море

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нато, польша, россия, балтийское море, в мире