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В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023" - РИА Новости, 02.08.2023
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12:42 02.08.2023 (обновлено: 13:42 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887762856.html
В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023"
В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023" - РИА Новости, 02.08.2023
В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023"
В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2023", в них задействованы более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:42
2023-08-02T13:42
россия
балтийское море
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2023", в них задействованы более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской авиации и около шести тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны."С 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение "Океанский щит — 2023", — уточнили в ведомстве.Как заявили в Минобороны, мероприятия призваны "проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками".Запланирована отработка действий по защите морских коммуникаций и мелкого побережья, перевозке войск и воинских грузов. Всего в программе учений значатся более 200 боевых упражнений, в том числе с применением оружия.После окончания маневров корабли направятся в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230722/ucheniya-1885642382.html
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россия, балтийское море
Россия, Балтийское море
В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023"

Минобороны: в Балтийском море к учениям "Океанский щит — 2023" привлекли более 30 кораблей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2023", в них задействованы более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской авиации и около шести тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны.
"С 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение "Океанский щит — 2023", — уточнили в ведомстве.
Как заявили в Минобороны, мероприятия призваны "проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками".
Запланирована отработка действий по защите морских коммуникаций и мелкого побережья, перевозке войск и воинских грузов. Всего в программе учений значатся более 200 боевых упражнений, в том числе с применением оружия.
После окончания маневров корабли направятся в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы, добавили в ведомстве.
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