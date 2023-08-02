https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887762856.html

В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023"

В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023" - РИА Новости, 02.08.2023

В Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит — 2023"

В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2023", в них задействованы более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:42

2023-08-02T12:42

2023-08-02T13:42

россия

балтийское море

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2023", в них задействованы более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской авиации и около шести тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны."С 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение "Океанский щит — 2023", — уточнили в ведомстве.Как заявили в Минобороны, мероприятия призваны "проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками".Запланирована отработка действий по защите морских коммуникаций и мелкого побережья, перевозке войск и воинских грузов. Всего в программе учений значатся более 200 боевых упражнений, в том числе с применением оружия.После окончания маневров корабли направятся в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230722/ucheniya-1885642382.html

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балтийское море

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россия, балтийское море