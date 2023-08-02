Рейтинг@Mail.ru
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 02.08.2023 (обновлено: 10:12 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887726466.html
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов - РИА Новости, 02.08.2023
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:53
2023-08-02T10:12
в мире
иран
персидский залив
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/27/1549052709_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_76ae92f55fe2b298af83a0bc04c5c362.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого оспаривает ОАЭ, передает агентство Tasnim."Сегодня утром началось проведение учений ВМС КСИР по усиленной обороне иранских островов в Персидском заливе, уделяя особое внимание острову Абу-Муса", - говорится в сообщении.По информации агентства, учения включают проработку различных ситуаций такими подразделениями, как оперативные, боевые, морские, ракетные, беспилотные, быстрого реагирования и рядом других подразделений.
https://ria.ru/20230728/vstrecha-1886759529.html
иран
персидский залив
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/27/1549052709_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_5162865bb77f054e95a8972c633ebb49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, персидский залив, оаэ
В мире, Иран, Персидский залив, ОАЭ
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов

Tasnim: ВМС иранского КСИР проводят учения по защите островов в Персидском заливе

© Iranian ArmyЭсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран
© Iranian Army
Эсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого оспаривает ОАЭ, передает агентство Tasnim.
"Сегодня утром началось проведение учений ВМС КСИР по усиленной обороне иранских островов в Персидском заливе, уделяя особое внимание острову Абу-Муса", - говорится в сообщении.
По информации агентства, учения включают проработку различных ситуаций такими подразделениями, как оперативные, боевые, морские, ракетные, беспилотные, быстрого реагирования и рядом других подразделений.
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник
28 июля, 07:33
 
В миреИранПерсидский заливОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала