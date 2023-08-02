https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887726466.html
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов - РИА Новости, 02.08.2023
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:53
2023-08-02T09:53
2023-08-02T10:12
в мире
иран
персидский залив
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/27/1549052709_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_76ae92f55fe2b298af83a0bc04c5c362.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого оспаривает ОАЭ, передает агентство Tasnim."Сегодня утром началось проведение учений ВМС КСИР по усиленной обороне иранских островов в Персидском заливе, уделяя особое внимание острову Абу-Муса", - говорится в сообщении.По информации агентства, учения включают проработку различных ситуаций такими подразделениями, как оперативные, боевые, морские, ракетные, беспилотные, быстрого реагирования и рядом других подразделений.
https://ria.ru/20230728/vstrecha-1886759529.html
иран
персидский залив
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/27/1549052709_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_5162865bb77f054e95a8972c633ebb49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, персидский залив, оаэ
В мире, Иран, Персидский залив, ОАЭ
Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов
Tasnim: ВМС иранского КСИР проводят учения по защите островов в Персидском заливе
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого оспаривает ОАЭ, передает агентство Tasnim
.
"Сегодня утром началось проведение учений ВМС КСИР по усиленной обороне иранских островов в Персидском заливе, уделяя особое внимание острову Абу-Муса", - говорится в сообщении.
По информации агентства, учения включают проработку различных ситуаций такими подразделениями, как оперативные, боевые, морские, ракетные, беспилотные, быстрого реагирования и рядом других подразделений.
Россия, Турция, Сирия и Иран обсуждают возможность встречи, заявил источник