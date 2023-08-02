https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887726466.html

Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов

Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов - РИА Новости, 02.08.2023

Иранские ВМС проводят учения в районе спорных с ОАЭ островов

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:53

2023-08-02T09:53

2023-08-02T10:12

в мире

иран

персидский залив

оаэ

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проведение учений в районе расположенного в Персидском заливе иранского острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого оспаривает ОАЭ, передает агентство Tasnim."Сегодня утром началось проведение учений ВМС КСИР по усиленной обороне иранских островов в Персидском заливе, уделяя особое внимание острову Абу-Муса", - говорится в сообщении.По информации агентства, учения включают проработку различных ситуаций такими подразделениями, как оперативные, боевые, морские, ракетные, беспилотные, быстрого реагирования и рядом других подразделений.

https://ria.ru/20230728/vstrecha-1886759529.html

иран

персидский залив

оаэ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, персидский залив, оаэ