https://ria.ru/20230802/tsentry-1887823521.html

Муниципальные центры управления охватили всю Ростовскую область

Муниципальные центры управления охватили всю Ростовскую область - РИА Новости, 02.08.2023

Муниципальные центры управления охватили всю Ростовскую область

Еще 29 муниципальных центров управления открылись в Ростовской области, охватив всю территорию региона, сообщил заместитель губернатора области Артем Хохлов. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:05

2023-08-02T17:05

2023-08-02T17:06

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Еще 29 муниципальных центров управления открылись в Ростовской области, охватив всю территорию региона, сообщил заместитель губернатора области Артем Хохлов. "На Дону к работе приступили еще 29 муниципальных центров управления. Таким образом, МЦУ теперь работают во всех 55 муниципальных образованиях региона. Работа по построению сети таких центров успешно завершена", - говорится в сообщении правительства области. Отмечается, что в настоящее время граждане все чаще сообщают о своих проблемах в социальных сетях и специальных сервисах. Для оперативной работы с сообщениями жителей в ноябре 2020 года в Ростовской области был создан "Центр управления регионом" (ЦУР). По поручению губернатора области Василия Голубева летом 2021 года позитивный опыт ЦУР начали распространять в территориях. Первые пять муниципальных центров управления открылись в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах. Специалисты муниципальных центров отслеживают проблемные вопросы в социальных сетях, обрабатывают сообщения граждан в системах "Инцидент Менеджмент" и "Платформа обратной связи", проводят аналитику и оперативно направляют информацию в компетентные структуры для принятия мер. Все вопросы находятся на контроле до их решения. Координирует работу всех созданных проектных офисов Центр управления регионом Ростовской области. Для сотрудников муниципальных офисов специалисты ЦУР проводят обучение и предоставляют доступ к информационно-аналитическим системам, необходимым для эффективной работы. В их числе - "Тепловая карта" с актуальной информацией по поступающим сообщениям от граждан, которая является основным инструментом для принятия управленческих решений. Сотрудники не ведут приём граждан лично или по телефону, а работают только с сообщениями в информационных системах.

https://ria.ru/20230802/zhk-1887816084.html

https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону