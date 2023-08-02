https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html
Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет
Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет - РИА Новости, 03.08.2023
Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что на основании выдвинутых против него обвинений его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, говорится... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-02T23:42
2023-08-02T23:42
2023-08-03T02:21
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что на основании выдвинутых против него обвинений его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, говорится в заявлении политика."Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена), вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков", — написал Трамп.Спецпрокурор Джек Смит ранее объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по нескольким статьям. Бывшему главе государства вменяют в вину попытку сохранить власть после поражения на выборах в 2020 году за счет противозаконных действий. Ожидается, что Трамп явится в суд в Вашингтоне 3 августа.Его сторонники верят, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам предстоящих выборов в 2024 году политик вернется в Белый дом.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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сша, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, арест трампа
США, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Арест Трампа
Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет
Экс-президент США Трамп сообщил, что ему грозит 561 год тюрьмы
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что на основании выдвинутых против него обвинений его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, говорится в заявлении политика.
"Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена
), вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков", — написал Трамп.
Спецпрокурор Джек Смит ранее объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по нескольким статьям. Бывшему главе государства вменяют в вину попытку сохранить власть после поражения на выборах в 2020 году за счет противозаконных действий. Ожидается, что Трамп явится в суд в Вашингтоне
3 августа.
Его сторонники верят, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам предстоящих выборов в 2024 году политик вернется в Белый дом.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США