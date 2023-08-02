https://ria.ru/20230802/trevoga-1887718077.html
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2023
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:32
2023-08-02T08:32
2023-08-02T08:36
украина
киев
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги прозвучал в 08.16 мск в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской областях Украины. Через минуту тревога была объявлена в других регионах страны.Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стран.
https://ria.ru/20230802/trevoga-1887706199.html
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киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, кировоградская область, вооруженные силы рф
Украина, Киев, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины