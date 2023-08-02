https://ria.ru/20230802/trevoga-1887714550.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:41
2023-08-02T07:41
2023-08-02T10:20
специальная военная операция на украине
украина
в мире
кировоградская область
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал прозвучал в 07:12 в Кировоградской области Украины. В 07:28 тревога раздалась в Киеве, еще через минуту — в Черниговской, Черновицкой, Житомирской и Тернопольский областях, а следом — во всех остальных регионах.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
украина
кировоградская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Кировоградская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу