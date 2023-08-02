https://ria.ru/20230802/trevoga-1887714550.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T07:41

2023-08-02T07:41

2023-08-02T10:20

специальная военная операция на украине

украина

в мире

кировоградская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал прозвучал в 07:12 в Кировоградской области Украины. В 07:28 тревога раздалась в Киеве, еще через минуту — в Черниговской, Черновицкой, Житомирской и Тернопольский областях, а следом — во всех остальных регионах.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

украина

кировоградская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф