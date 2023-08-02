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Маккарти обвинил минюст США в нападках на Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
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02:39 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/tramp-1887706837.html
Маккарти обвинил минюст США в нападках на Трампа
Маккарти обвинил минюст США в нападках на Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
Маккарти обвинил минюст США в нападках на Трампа
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что новые обвинения против бывшего президента Дональда Трампа связаны с желанием подавить главного... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:39
2023-08-02T02:39
в мире
сша
дональд трамп
кевин маккарти
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что новые обвинения против бывшего президента Дональда Трампа связаны с желанием подавить главного оппонента нынешнего американского лидера Джо Байдена на выборах. "Новый опрос показал, что Трамп без сомнений является главным политическим противником Байдена. Все в США видели попытку минюста напасть на главного кандидата в борьбе за республиканскую номинацию", - написал Маккарти в Twitter. Новые обвинения против Трампа он связал с желанием замять историю с сыном нынешнего президента Хантером Байденом и расследованием в конгрессе о коррупции в семье американского лидера. Накануне бизнес-партнер Хантера Девон Арчер подтвердил законодателям, что президент разговаривал с деловыми контактами сына, но заявил, что это были праздные беседы "о погоде". "Республиканцы в палате продолжат раскрывать правду о корпорации Байденов и двухуровневой системе правосудия", - написал Маккарти. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников. Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230725/biden-1886267264.html
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в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Джо Байден
Маккарти обвинил минюст США в нападках на Трампа

Спикер палаты представителей США Маккарти обвинил минюст в нападках на Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКевин Маккарти
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что новые обвинения против бывшего президента Дональда Трампа связаны с желанием подавить главного оппонента нынешнего американского лидера Джо Байдена на выборах.
«
"Новый опрос показал, что Трамп без сомнений является главным политическим противником Байдена. Все в США видели попытку минюста напасть на главного кандидата в борьбе за республиканскую номинацию", - написал Маккарти в Twitter.
Новые обвинения против Трампа он связал с желанием замять историю с сыном нынешнего президента Хантером Байденом и расследованием в конгрессе о коррупции в семье американского лидера. Накануне бизнес-партнер Хантера Девон Арчер подтвердил законодателям, что президент разговаривал с деловыми контактами сына, но заявил, что это были праздные беседы "о погоде".
"Республиканцы в палате продолжат раскрывать правду о корпорации Байденов и двухуровневой системе правосудия", - написал Маккарти.
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Маккарти поддержал идею импичмента Байдену
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Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.
Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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В миреСШАДональд ТрампКевин МаккартиДжо Байден
 
 
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