https://ria.ru/20230802/tramp-1887705927.html

Дело против Трампа рассмотрит приговорившая Бутину судья

Дело против Трампа рассмотрит приговорившая Бутину судья - РИА Новости, 02.08.2023

Дело против Трампа рассмотрит приговорившая Бутину судья

Дело против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы 2020 года будет рассматривать судья Таня Чуткан, приговорившая в 2019... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T02:18

2023-08-02T02:18

2023-08-02T03:44

в мире

сша

дональд трамп

мария бутина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Дело против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы 2020 года будет рассматривать судья Таня Чуткан, приговорившая в 2019 году Марию Бутину.Рассматривать дело поручено судье Тане Чуткан, сообщается в обвинительном заключении.В апреле 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении, позже ее депортировали в Россию.Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.Трампу по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Ранее Трампу уже предъявляли обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, по этим эпизодам политику также грозят 10- и 20-летний сроки по каждому из многих пунктов. По делу о фальсификации деловой документации Трампу вменили 34 эпизода, каждый с наказанием до 4 лет, то есть политика могут посадить на 136 лет. Определит итоговые сроки судья при вынесении приговоров, если присяжные признают Трампа виновным. Но даже в случае попадания в тюрьму к Трампу будет приставлена охрана из агентов секретной службы. Ведомство должно защищать бывших президентов "пожизненно", следует из принятого еще в 1965 году закона.

https://ria.ru/20230802/zakharova-1887704359.html

https://ria.ru/20230802/tramp-1887702981.html

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в мире, сша, дональд трамп, мария бутина, джо байден