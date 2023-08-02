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Прокуратура будет пытаться ускоренно рассмотреть дело против Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
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01:21 02.08.2023 (обновлено: 01:29 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/tramp-1887704124.html
Прокуратура будет пытаться ускоренно рассмотреть дело против Трампа
Прокуратура будет пытаться ускоренно рассмотреть дело против Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
Прокуратура будет пытаться ускоренно рассмотреть дело против Трампа
Обвинение хочет ускоренной процедуры при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года, заявил... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T01:21
2023-08-02T01:29
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Обвинение хочет ускоренной процедуры при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года, заявил ведущий расследование спецпрокурор Джек Смит."По этому делу мой офис будет просить об ускоренной процедуре проведения суда, чтобы наши доказательства могли быть подвержены оценке в суде присяжных", - сказал Смит журналистам.Он подчеркнул, что до вынесения приговора Трамп считается невиновным."Атака на Капитолий была беспрецедентным нападением на американскую демократию. Она была подпитана ложью подзащитного. С момента атаки на Капитолий минюст привержен привлечению к ответственности причастных к ней", - заявил он.Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Прокуратура будет пытаться ускоренно рассмотреть дело против Трампа

Представитель: прокуратура будет пытаться ускоренно рассмотреть дело против Трампа

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Обвинение хочет ускоренной процедуры при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года, заявил ведущий расследование спецпрокурор Джек Смит.
«
"По этому делу мой офис будет просить об ускоренной процедуре проведения суда, чтобы наши доказательства могли быть подвержены оценке в суде присяжных", - сказал Смит журналистам.
Он подчеркнул, что до вынесения приговора Трамп считается невиновным.
"Атака на Капитолий была беспрецедентным нападением на американскую демократию. Она была подпитана ложью подзащитного. С момента атаки на Капитолий минюст привержен привлечению к ответственности причастных к ней", - заявил он.
Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.
Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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