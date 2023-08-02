https://ria.ru/20230802/tele2-1887656571.html

Tele2 создала инфраструктуру связи в центрах "Место встречи" в Москве

Tele2 создала инфраструктуру связи в центрах "Место встречи" в Москве - РИА Новости, 02.08.2023

Tele2 создала инфраструктуру связи в центрах "Место встречи" в Москве

Tele2 обеспечил связью все столичные центры "Место встречи" в рамках проекта реконструкции старых советских кинотеатров в спальных районах Москвы, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Tele2 обеспечил связью все столичные центры "Место встречи" в рамках проекта реконструкции старых советских кинотеатров в спальных районах Москвы, сообщает оператор мобильной связи. Сейчас связь оператора доступна во всех 15 открытых центрах "Место встречи", а к завершению проекта появится еще более чем в 20 точках."В Москве активно строятся районные центры, где Tele2 устанавливает необходимое оборудование для обеспечения качественного indoor-покрытия, позволяющего жителям города оставаться на связи во время нахождения в центрах", – говорится в сообщении.Всего Tele2 использует для оснащения центров "Место встречи" более 800 антенн, 50 тысяч метров фидера и свыше 1000 элементов АФС (антенно-фидерная система), включая делители, тапперы, комбайнеры и матрицы."Конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций, и для обеспечения хорошим качеством связи в помещениях требуется установка дополнительных антенно-фидерных систем. На этапе строительства сотрудники операторов составляют дизайн-проект на базе 3D-моделей будущего покрытия, выявляя необходимое количество и места установки элементов телеком-инфраструктуры. Сотрудничество операторов и застройщиков дает возможность своевременно подключить indoor-оборудование и тем самым обеспечить устойчивым сигналом и стабильным интернетом первых посетителей районных центров", – пояснил технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин.Проект строительства районных центров в Москве планируется завершить к 2026 году – к этому времени намечено открытие еще двадцати четырех "Мест встречи"."Связь Tele2 будет присутствовать во всех точках, для этого оператором ведется активная работа по своевременной установке необходимого оборудования. Всего связью Tele2 будет покрыто более 510 тысяч квадратных метров площади районных центров, в том числе порядка 130 тысяч квадратных метров подземной части зданий, включая парковку", – добавили в компании.

https://ria.ru/20230426/trafik-1867876482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, москва, технологии, мобильная связь