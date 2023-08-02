https://ria.ru/20230802/tekhnologii-1887855110.html

В транспортной компании Новороссийска начали внедрять бережливые технологии

В транспортной компании Новороссийска начали внедрять бережливые технологии - РИА Новости, 02.08.2023

В транспортной компании Новороссийска начали внедрять бережливые технологии

Бережливые технологии начали внедрять на транспортной компании "Новоморснаб", занимающейся в Новороссийске перевалкой грузов в морские контейнеры, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:35

2023-08-02T18:35

2023-08-02T18:35

краснодарский край

краснодарский край

новороссийск

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Бережливые технологии начали внедрять на транспортной компании "Новоморснаб", занимающейся в Новороссийске перевалкой грузов в морские контейнеры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Новороссийская транспортная компания приступила к реализации нацпроекта "Производительность труда". Внедрять бережливые технологии на предприятии "Новоморснаб" будут эксперты Федерального центра компетенции (ФЦК)", - говорится в сообщении. "Новоморснаб" занимается перевалкой грузов из железнодорожных вагонов и автомашин в морские контейнеры. Компания также обеспечивает внутрипортовое экспедирование грузов. Предприятие работает 20 лет и является официальным оператором двух терминальных площадок общей площадью более 10 гектаров, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что специалисты ФЦК внедрят в компании методики повышения производительности труда на процессе перевалки грузов из морских контейнеров в автомобильный транспорт. По данным властей, в нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Экономический эффект от реализации программы на Кубани в 2022 году составил 48,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230801/kuban-1887658138.html

краснодарский край

новороссийск

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краснодарский край, новороссийск