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Замглавы администрации Тайваня посетит Нью-Йорк - РИА Новости, 02.08.2023
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08:14 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/tayvan-1887716144.html
Замглавы администрации Тайваня посетит Нью-Йорк
Замглавы администрации Тайваня посетит Нью-Йорк - РИА Новости, 02.08.2023
Замглавы администрации Тайваня посетит Нью-Йорк
Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ во время поездки в Парагвай на церемонию инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, транзитом... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:14
2023-08-02T08:14
в мире
тайвань
сша
цай инвэнь
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ во время поездки в Парагвай на церемонию инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско, заявил в среду заместитель министра иностранных дел острова Юй Далэй. Ранее Центральное информационное агентство (CNA) Тайваня сообщало, что Лай Циндэ возглавит делегацию от острова, которая примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи в августе. Юй Далэй, слова которого приводит CNA, уточнил, что поездка состоится с 12 по 18 августа. "(Делегация) 12 числа прибудет транзитом в Нью-Йорк, а 13 числа покинет США, утром 14 числа прибудет в Парагвай, 15-го примет участие в инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, а 16 утром покинет Парагвай, во второй половине этого дня прибудет транзитом в Сан-Франциско, 17 числа утром покинет США и 18 вернется на Тайвань", - сказал Юй Далэй. В апреле правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выдвинула председателя ДПП, замглавы администрации острова Лай Циндэ в качестве своего кандидата на выборах главы администрации острова, которые запланированы на январь 2024 года. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться. У Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html
https://ria.ru/20230729/tayvan-1887011750.html
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в мире, тайвань, сша, цай инвэнь
В мире, Тайвань, США, Цай Инвэнь
Замглавы администрации Тайваня посетит Нью-Йорк

Замглавы администрации Тайваня транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ во время поездки в Парагвай на церемонию инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско, заявил в среду заместитель министра иностранных дел острова Юй Далэй.
Ранее Центральное информационное агентство (CNA) Тайваня сообщало, что Лай Циндэ возглавит делегацию от острова, которая примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи в августе.
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Юй Далэй, слова которого приводит CNA, уточнил, что поездка состоится с 12 по 18 августа.
"(Делегация) 12 числа прибудет транзитом в Нью-Йорк, а 13 числа покинет США, утром 14 числа прибудет в Парагвай, 15-го примет участие в инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, а 16 утром покинет Парагвай, во второй половине этого дня прибудет транзитом в Сан-Франциско, 17 числа утром покинет США и 18 вернется на Тайвань", - сказал Юй Далэй.
В апреле правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выдвинула председателя ДПП, замглавы администрации острова Лай Циндэ в качестве своего кандидата на выборах главы администрации острова, которые запланированы на январь 2024 года. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться.
У Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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