https://ria.ru/20230802/tauber-1887825708.html
Молдавский суд снял с Таубер запрет на выезд из Кишинева
Молдавский суд снял с Таубер запрет на выезд из Кишинева - РИА Новости, 02.08.2023
Молдавский суд снял с Таубер запрет на выезд из Кишинева
Суд смягчил меру пресечения вице-председателю запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер, сняв запрет на выезд за пределы Кишинева, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:13
2023-08-02T17:13
2023-08-02T17:13
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марина таубер
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Суд смягчил меру пресечения вице-председателю запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер, сняв запрет на выезд за пределы Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Суд снял с Марины Таубер запрет на выезд за пределы Кишинева", - сообщила пресс-служба. Депутат заявила, что предстоит изучить решение суда более детально, потому что во время заседания было не до конца понятно, какие еще ограничения у нее остаются. "Однозначно это уже расширяет мои возможности в качестве депутата, члена команды Илана Шора. Но молдавская юстиция продолжает нарушать мои права. На данный момент нет никаких аргументов и никаких мотивов сохранять эти ограничения. Я ничего не нарушала", - сказала она журналистам. Ранее районный суд Кишинева запретил Таубер покидать город в течение 60 дней вплоть до 15 сентября. Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение и уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Районный суд Кишинева вынес решение о переводе политика под домашний арест, впоследствии по запросам прокуроров эта мера пресечения продлевалась.
https://ria.ru/20230719/moldavia-1885183377.html
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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор
В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер, Илан Шор
Молдавский суд снял с Таубер запрет на выезд из Кишинева
Молдавский суд снял с политика из партии "Шор" Таубер запрет на выезд из Кишинева
КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Суд смягчил меру пресечения вице-председателю запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер, сняв запрет на выезд за пределы Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Суд снял с Марины Таубер запрет на выезд за пределы Кишинева", - сообщила пресс-служба.
Депутат заявила, что предстоит изучить решение суда более детально, потому что во время заседания было не до конца понятно, какие еще ограничения у нее остаются. "Однозначно это уже расширяет мои возможности в качестве депутата, члена команды Илана Шора
. Но молдавская юстиция продолжает нарушать мои права. На данный момент нет никаких аргументов и никаких мотивов сохранять эти ограничения. Я ничего не нарушала", - сказала она журналистам.
Ранее районный суд Кишинева запретил Таубер покидать город в течение 60 дней вплоть до 15 сентября. Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение и уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Районный суд Кишинева вынес решение о переводе политика под домашний арест, впоследствии по запросам прокуроров эта мера пресечения продлевалась.
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