https://ria.ru/20230802/tank-1887737383.html

Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг

Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг - РИА Новости, 02.08.2023

Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг

Командир танка, который в одиночку атаковал бронегруппу войск Украины, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще "круче". РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:56

2023-08-02T10:56

2023-08-02T10:56

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Командир танка, который в одиночку атаковал бронегруппу войск Украины, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще "круче". Ранее в соцсетях широко распространилось видео боевого эпизода, где российский танк в одиночку атаковал на запорожском направлении колонну бронетехники Украины, выдвинувшуюся для наступления на позиции войск РФ. На видео, снятом с БПЛА, показано, как колонна ВСУ из двух танков и семи бронемашин едет по проселочной дороге к лесопосадке. Там их встречает один российский танк. Российский экипаж подбил минимум один танк противника и своим огнем и маневром остановил продвижение бронегруппы противника, после чего украинскую колонну накрыли артиллерия и противотанковые комплексы. Командует танком мобилизованный с позывным "Ласка" - он ушел из ВС РФ в 2011 году и 12 лет был на пенсии. Наводчик-оператор "Леня" - также мобилизованный, механик-водитель "Монолит" – кадровый военный. "Если брать и оценивать мою работу и работу других экипажей – вот даже 218-й полк, 114-й - я просто завидую 60-й бригаде. Они... еще круче, чем мы. Это вы сейчас посмотрели, что мы там - да, круто, а вот вы посмотрите, как другие работают", - сказал "Ласка" в видео, опубликованном Telegram-каналом "Герои спецоперации Z". Как отметил командир машины, такое видео далеко не единственное. "Есть еще видео, которые нам просто не показывают. А работаем мы постоянно, это наша обычная работа", - добавил он. Наводчик-оператор "Леня" передал в видео привет Якутии и выразил надежду, что они уже совсем скоро вернутся с победой.

https://ria.ru/20230801/tank-1887506098.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр