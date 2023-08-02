https://ria.ru/20230802/tank-1887737383.html
Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг
Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг - РИА Новости, 02.08.2023
Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг
Командир танка, который в одиночку атаковал бронегруппу войск Украины, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще "круче". РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:56
2023-08-02T10:56
2023-08-02T10:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Командир танка, который в одиночку атаковал бронегруппу войск Украины, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще "круче". Ранее в соцсетях широко распространилось видео боевого эпизода, где российский танк в одиночку атаковал на запорожском направлении колонну бронетехники Украины, выдвинувшуюся для наступления на позиции войск РФ. На видео, снятом с БПЛА, показано, как колонна ВСУ из двух танков и семи бронемашин едет по проселочной дороге к лесопосадке. Там их встречает один российский танк. Российский экипаж подбил минимум один танк противника и своим огнем и маневром остановил продвижение бронегруппы противника, после чего украинскую колонну накрыли артиллерия и противотанковые комплексы. Командует танком мобилизованный с позывным "Ласка" - он ушел из ВС РФ в 2011 году и 12 лет был на пенсии. Наводчик-оператор "Леня" - также мобилизованный, механик-водитель "Монолит" – кадровый военный. "Если брать и оценивать мою работу и работу других экипажей – вот даже 218-й полк, 114-й - я просто завидую 60-й бригаде. Они... еще круче, чем мы. Это вы сейчас посмотрели, что мы там - да, круто, а вот вы посмотрите, как другие работают", - сказал "Ласка" в видео, опубликованном Telegram-каналом "Герои спецоперации Z". Как отметил командир машины, такое видео далеко не единственное. "Есть еще видео, которые нам просто не показывают. А работаем мы постоянно, это наша обычная работа", - добавил он. Наводчик-оператор "Леня" передал в видео привет Якутии и выразил надежду, что они уже совсем скоро вернутся с победой.
https://ria.ru/20230801/tank-1887506098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг
Командир танка с позывным "Ласка", атаковавший колонну ВСУ: есть экипажи еще лучше
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Командир танка, который в одиночку атаковал бронегруппу войск Украины, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще "круче".
Ранее в соцсетях широко распространилось видео боевого эпизода, где российский танк в одиночку атаковал на запорожском направлении колонну бронетехники Украины, выдвинувшуюся для наступления на позиции войск РФ
. На видео, снятом с БПЛА, показано, как колонна ВСУ
из двух танков и семи бронемашин едет по проселочной дороге к лесопосадке. Там их встречает один российский танк.
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Российский экипаж подбил минимум один танк противника и своим огнем и маневром остановил продвижение бронегруппы противника, после чего украинскую колонну накрыли артиллерия и противотанковые комплексы. Командует танком мобилизованный с позывным "Ласка" - он ушел из ВС РФ в 2011 году и 12 лет был на пенсии. Наводчик-оператор "Леня" - также мобилизованный, механик-водитель "Монолит" – кадровый военный.
"Если брать и оценивать мою работу и работу других экипажей – вот даже 218-й полк, 114-й - я просто завидую 60-й бригаде. Они... еще круче, чем мы. Это вы сейчас посмотрели, что мы там - да, круто, а вот вы посмотрите, как другие работают", - сказал "Ласка" в видео, опубликованном Telegram-каналом "Герои спецоперации Z".
Как отметил командир машины, такое видео далеко не единственное. "Есть еще видео, которые нам просто не показывают. А работаем мы постоянно, это наша обычная работа", - добавил он.
Наводчик-оператор "Леня" передал в видео привет Якутии и выразил надежду, что они уже совсем скоро вернутся с победой.
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