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Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата - РИА Новости, 02.08.2023
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12:23 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/sud-1887758669.html
Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата
Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата - РИА Новости, 02.08.2023
Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата
Жителя Бурятии, который поджег военкомат в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года, будут судить по делу о теракте, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:23
2023-08-02T12:23
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Жителя Бурятии, который поджег военкомат в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года, будут судить по делу о теракте, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. "Следствием установлено, что обвиняемый проживал в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района республики Бурятия и 17 октября 2022 года ночью при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано правоохранителями, "благодаря чему удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри, а также иные тяжкие последствия от пожара". По данным СК, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений). "В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в соответствующий военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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россия
республика бурятия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Бурятия
Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата

В Бурятии мужчину будут судить за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Жителя Бурятии, который поджег военкомат в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года, будут судить по делу о теракте, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Следствием установлено, что обвиняемый проживал в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района республики Бурятия и 17 октября 2022 года ночью при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано правоохранителями, "благодаря чему удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри, а также иные тяжкие последствия от пожара".
По данным СК, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений).
"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в соответствующий военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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