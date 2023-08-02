https://ria.ru/20230802/sud-1887758669.html

Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата

Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата - РИА Новости, 02.08.2023

Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата

Жителя Бурятии, который поджег военкомат в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года, будут судить по делу о теракте, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:23

2023-08-02T12:23

2023-08-02T12:23

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Жителя Бурятии, который поджег военкомат в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года, будут судить по делу о теракте, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. "Следствием установлено, что обвиняемый проживал в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района республики Бурятия и 17 октября 2022 года ночью при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано правоохранителями, "благодаря чему удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри, а также иные тяжкие последствия от пожара". По данным СК, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений). "В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в соответствующий военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230801/podzhog-1887696362.html

россия

республика бурятия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия