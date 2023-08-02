Жителя Бурятии будут судить за поджог военкомата
В Бурятии мужчину будут судить за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Жителя Бурятии, который поджег военкомат в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года, будут судить по делу о теракте, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Следствием установлено, что обвиняемый проживал в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района республики Бурятия и 17 октября 2022 года ночью при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано правоохранителями, "благодаря чему удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри, а также иные тяжкие последствия от пожара".
По данным СК, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений).
"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в соответствующий военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.